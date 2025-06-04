Банк Уралсиб запустил новые сервисы для оптимизации расходов и снижения рисков ВЭД

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Банк Уралсиб запустил новые сервисы «Таможенно-логистические услуги» и «Проверка иностранного контрагента», которые позволяет клиентам Уралсиба – юрлицам и индивидуальным предпринимателям оптимизировать расходы и снизить риски ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Здесь клиенты банка могут проверить контрагента на надежность по международным государственным и информационным базам данных до совершения платежа, а также заказать комплекс услуг по международной доставке грузов любыми видами транспорта и подготовке товаросопроводительных документов от надежных партнеров банка.

Также бизнес-клиентам Уралсиба доступно комплексное сопровождение сделок ВЭД: быстрый и бесплатный сервис консалтинга по ВЭД (экспертиза контрактов по ВЭД, помощь в оформлении документов валютного контроля, подбор оптимальных вариантов расчетов и исполнения обязательств в рамках валютного законодательства), а также сопровождение сделки клиента персональным валютным контролером от заключения до исполнения.

По всем вопросам использования сервисов ВЭД можно обращаться: по телефону 8-800-700-77-16, на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru либо через сервис «Заказать звонок» на сайте банка.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»