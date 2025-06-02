Клиент Ханты-Мансийского НПФ рассказала, почему вступила в программу долгосрочных сбережений

Erid: 2SDnjc4ZGJ1

Клиенты Ханты-Мансийского НПФ с 2024 года вступают в программу долгосрочных сбережений (ПДС/Программа). Так, педагог Сургутской школы с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Татьяна Анатольевна в этом году заключила договор по новой программе онлайн на сайте фонда.

Татьяна Анатольевна Рябыкина - клиент Ханты-Мансийского НПФ с 2017 года по договору об обязательном пенсионном страховании (ОПС). Узнав, что в ПДС можно перевести пенсионные накопления с договора ОПС, она оформила договор долгосрочных сбережений и подала заявление о единовременном взносе. Теперь она сможет назначить выплату своих сбережений при достижении 55 лет или через 15 лет участия в Программе.

«Как многодетная мама, я особенно ценю возможность заранее позаботиться о будущем своих детей и о собственном финансовом благополучии. Программа показалась мне надёжным и продуманным инструментом для реализации этих целей», – рассказала Татьяна Анатольевна.

Ежегодно участники Программы долгосрочных сбережений могут получать поддержку от государства в размере до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет при условии внесения личных взносов.

Размер господдержки зависит от размера взносов и официального дохода участника Программы:

– Если среднемесячный доход до 80 000 ₽ включительно, то господдержка будет «один-к-одному», т. е. на 2 000 ₽ взносов участника господдержка составит 2 000 ₽.

– Если среднемесячный официальный доход от 80 000 ₽ до 150 000 ₽, то господдержка будет «один-к-двум», т. е. на 2 000 ₽ взносов участника господдержка составит 1 000 ₽.

– Если среднемесячный официальный доход от 150 000 ₽, то господдержка будет «один-к-четырем», т. е. на 4 000 ₽ взносов участника господдержка составит 1 000 ₽.

«Средства, которые я накоплю по ПДС, можно использовать для решения важных жизненных задач — от оплаты образования детей, до создания «финансовой подушки» на случай непредвиденных обстоятельств. Также Программа открывает возможности для реализации долгосрочных целей, включая улучшение жилищных условий и поддержку в пенсионном возрасте. Для меня участие в Программе стало хорошей возможностью задуматься о будущем и почувствовать уверенность в завтрашнем дне», — добавила Татьяна Анатольевна.

Узнать подробнее о Программе долгосрочных сбережений Ханты-Мансийского НПФ и заключить договор можно на сайте.

Erid: 2SDnjc4ZGJ1

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"