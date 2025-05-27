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​Банк Уралсиб поздравляет предпринимателей России с профессиональным праздником!

Банк Уралсиб поздравляет с Днем предпринимателя

​Банк Уралсиб поздравляет предпринимателей России с профессиональным праздником!
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб поздравляет предпринимателей страны с профессиональным праздником Днем предпринимателя!

Банк Уралсиб – надежный, эффективный и выгодный партнер для бизнеса, мы стабильно работаем на банковском рынке страны уже более 35 лет. Нас выбирают за большой спектр возможностей для ведения и развития вашего бизнеса, широкую линейку удобных и выгодных продуктов и услуг, простые и понятные условия, индивидуальный подход к каждому клиенту. Сегодня с нами работает более 170 000 клиентов малого и среднего бизнеса по всей стране, на протяжении многих лет мы стабильно входим в Топ-10 банков по объемам кредитования МСБ (Эксперт РА). Присоединяйтесь к команде наших замечательных клиентов, партнеров и друзей и выбирайте удобные и эффективные финансовые инструменты для развития вашего бизнеса!

Выгодные акции. Акция «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием в течение 12 месяцев. Акция «Эквайринг за 0%» с бесплатным торговым эквайрингом на 4 календарных месяца.

Быстрый и надежный торговый эквайринг. Установка оборудования от 1 дня (сим-карты от МТС, Мегафона или Теле2 для банковского терминала), тарифы от 0,4% за QR-платежи и гибкие условия для бизнеса, круглосуточная поддержка.

Оптимальные пакеты РКО. Выберите один из 4 простых пакетов — «Стартовый», «Удобный», «Разумный» и «Максимальный» с оптимальным наполнением для вашего бизнеса, включая бесплатные платежи контрагентам, переводы любым физлицам до 750 000 рублей в месяц и бизнес-карту.

Широкий функционал онлайн-банкинга. Возможность по максимуму взаимодействовать с банком в дистанционном режиме. СБП-платежи и эффективное управление бизнес-картами. Платеж будущей датой — период до 8 календарных дней. Сервис «Картотека и ограничения» — вовремя покажет неоплаченные расчетные документы и/или ограничения по счетам.

Бизнес-карта – удобный и функциональный инструмент для ведения бизнеса. Онлайн-заказ карты, платежи 24/7 и шаблоны для частых переводов, одинаковая комиссия за внесение/снятие в банкоматах банков-партнёров и Уралсиба.

Простой и эффективный зарплатный проект. Онлайн-заявка на заказ зарплатных карт, прямая интеграция с 1С-Директ для выплаты зарплаты, простая загрузка зарплатных реестров и отслеживание статуса исполнения.

Большие возможности для ВЭД. Прямые расчеты в 9 национальных валютах, индивидуальные платежные решения и исполнение обязательств по контрактам ВЭД, расширенная география международных расчетов в рублях. Сервис экспертной поддержки от подбора продуктов ВЭД до полной экспертизы контрактов и помощи в оформлении документов валютного контроля.

Простой процесс получения кредитов. Электронное подписание документов без посещения офиса банка. Онлайн-оформление экспресс-кредита: от подачи заявки до выдачи кредита. Электронная регистрации ипотеки. Упрощённое получение бизнес-овердрафта для клиентов с выручкой до 50 млн рублей.

Широкие возможности банковских гарантий. Банковская экспресс-гарантия по рыночной стоимости в день обращения. Расширенный перечень гарантий в пользу ФТС и ФНС (возмещение НДС до 50 млн руб., в пользу ФНС до 60 млн руб., в пользу ФТС до 130 млн руб.). Выдача прямых гарантий в пользу ФТС.

Простое и выгодное размещение депозитов. Новый депозит с возможностью расторжения и досрочного вывода денег без потери ставки. Увеличенное время размещения в интернет-банке – до 19:00 по местному времени. Начисление процентов на счета группы клиентов – виртуальный пулинг.

Подробную информацию и полные условияпо продуктам и акциям для бизнес-клиентов можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

Erid: 2SDnjdVkJ8M

Реклама. ИНН 0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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