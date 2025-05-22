Ипотечный портфель банка Уралсиб вырос за год до 145,5 млрд рублей.

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Банк Уралсиб за 4 месяца 2025 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 13,2 млрд рублей. В январе-апреле заметно выросла доля кредитования покупки вторичного жилья по собственным ипотечным программам банка (в 7 раз), которая составила практически половину всего выданного объема. В первичном сегменте кредиты в основном выдавались по программе «Семейной ипотеки», объем которой за 4 месяца также вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ипотечный портфель банка за год (с 01.05.2024 по 01.05.2025 года) вырос со 134,8 млрд до 145,5 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»