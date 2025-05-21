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Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-5 лучших годовых вкладов

Вклад «Доход» банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга вкладов в рублях сроком на один год

Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-5 лучших годовых вкладов
Фото: Уралсиб

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Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга вкладов в рублях сроком на 1 год со ставкой выше 19% годовых, по версии Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения 30 крупнейших банков по объему вкладов физлиц в финансовом рейтинге Банки.ру (на 01.04.2025 года) — вклады с минимальной суммой для открытия от 10 000 до 100 000 рублей включительно.

При составлении рейтинга аналитики портала оценивали несколько ключевых критериев: эффективную процентную ставку, возможность пополнения и частичного снятия, а также порядок выплаты процентов и условия досрочного расторжения. Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 15 мая 2025 года.

Сейчас доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб в рублях варьируется от 17,50 до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 20,20% годовых с учетом капитализации процентов, а также на сроке 9 месяцев (271 день) – до 20,25% годовых с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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