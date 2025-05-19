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​Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал

Прибыль Банка Уралсиба за 1 квартал 2025 года превысила 5,7 млрд рублей

​Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2025 года, прибыль банка по итогам квартала составила 5,7 млрд рублей.

Активы банка за указанный период составили 844,3 млрд рублей, собственные средства (капитал) 102,1 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2024 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А-(RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до позитивного, рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка на уровне ruА- с позитивным прогнозом.

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