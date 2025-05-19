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Партнеры благотворительного забега «Зеленый марафон» в Сургуте АО «Югра-Экология» — окружной дом народного творчества Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Школа креативных индустрий изготавливают эксклюзивные медали для участников детского забега. Наградная продукция вручную отливается из переработанного пластика. Уникальную медаль получит каждый финишер детского забега на «Зеленом марафоне» в Сургуте.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы благодарим наших партнеров, которые вместе с нами помогают организовать большой спортивно-семейный праздник для югорчан в Сургуте! Перерабатывать пластик необходимо, в первую очередь, для экологической обстановки в регионе. А показывая рациональное использование ресурсов и ответственное потребление, мы учим наших деток такому же отношению. Но самое главное, что созданные вручную медали - уникальны в своем роде. Таких не будет ни у одного участника забега в мире!»

Максим Медведев, руководитель АО «Югра-Экология»:

«Обычно металлические памятные медали вручают на всех соревнованиях. А мы в этом году предложили юным лыжникам ХМАО-Югры вручить медали из переработанного пластика. Приятно, что наша идея понравилась организаторам «Зеленого марафона». Юным легкоатлетам Сургута на «Зеленом марафоне» будут завидовать все спортсмены страны. Таких экологичных медалей нет даже у олимпийских чемпионов».

Напомним, на сайте «Зеленого марафона» продолжается регистрация на благотворительный легкоатлетический забег. Спортивный праздник, который организуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке администрации города Сургута, пройдет 31 мая, в преддверии Дня защиты детей. Подать заявку на участие можно до 26 мая. Соревнования состоятся в 60 городах России. Все добровольные пожертвования с мероприятия, в том числе на благотворительной платформе «СберВместе » , поступят в фонд «Вклад в будущее». Сбер удвоит сумму.

Участников ждут спортивно-развлекательные активности и подарки от партнёров. Также программа Зелёного Марафона традиционно дополнится социальными и благотворительными акциями на экологическую тематику. Местом проведения Зелёного Марафона станет Центральная городская площадь. Для взрослых запланированы дистанции 1 км, 4,2 км и 10 км, скандинавская ходьба на 1 км, для детей 7–10 лет — 500 м; 11–14 лет — 700 м, для подростков (14–17 лет) — 1 км.

Erid: 2SDnjc4bav1

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