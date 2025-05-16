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Подарок за лучший костюм получат участники «Зеленого марафона» в Сургуте

Местом проведения Зеленого Марафона станет Центральная городская площадь в Сургуте

Подарок за лучший костюм получат участники «Зеленого марафона» в Сургуте
Фото: Сбер

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Три участника забега на взрослую дистанцию в 1 километр на «Зеленом марафоне» в Сургуте получат ценные подарки от партнеров. Две большие колонки SberBoom от семейного активити парка «Манки Туса» и специальный приз от «Славнефть-Мегионгаз» вручат бегунам за самый оригинальный костюм. Для участия в фан-забеге необходимо зарегистрироваться на сайте «Зеленого марафона» до 26 мая, выбрав взрослую дистанцию на 1 километр в Сургуте, подготовить к забегу необычный костюм. Чем ярче и необычнее будет одежда для бега – тем больше шансов получить специальный приз.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы не ограничиваем участников тематикой для костюма на фан-забеге в 1 км. Приветствуется любое проявление фантазии. Безусловно, жюри будет оценивать оригинальность задумки, наличие аксессуаров или дополнительных элементов костюма, креативную концепцию. Мы хотим дать возможность каждому участнику праздника в Сургуте проявить себя, вдохновить двигаться вперед, укрепить здоровье и сделать доброе дело».

Спортивный праздник, который организуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке администрации города Сургута, пройдет 31 мая, в преддверии Дня защиты детей. Подать заявку на участие можно до 26 мая.

Местом проведения Зелёного Марафона станет Центральная городская площадь. Для взрослых запланированы дистанции 1 км, 4,2 км и 10 км, скандинавская ходьба на 1 км, для детей 7–10 лет — 500 м; 11–14 лет — 700 м, для подростков (14–17 лет) — 1 км. Соревнования состоятся в 60 городах России. Все добровольные пожертвования с мероприятия, в том числе на благотворительной платформе «СберВместе», поступят в фонд «Вклад в будущее». Сбер удвоит сумму.

Участников ждут спортивно-развлекательные активности и подарки от партнёров. Также программа Зелёного Марафона традиционно дополнится социальными и благотворительными акциями на экологическую тематику.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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