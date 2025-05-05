В издание войдут 80 историй, которые сотрудники Сбера, среди них и жители ХМАО, рассказали о героях их семей

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Семейные истории жителей Югры войдут в Книгу Памяти Сбера к 80-летию Великой Победы

Уральский банк Сбербанка выпустит Книгу Памяти к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В издание войдут 80 историй, которые сотрудники Сбера, среди них и жители Ханты-Мансийского автономного округа, рассказали о героях их семей — людях, причастных к одному из главных событий XX столетия.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Сберегая наследие прошлого, мы закладываем фундамент для будущего, основанного на честности, справедливости и уважении к нашим ценностям. Мы выражаем глубокую благодарность ветеранам, труженикам тыла и всем, кто внес вклад в достижение Победы. Они проявили невероятное мужество и стойкость в условиях тяжелейших испытаний. Этот пример помогает нам сегодня справляться с трудностями и добиваться успеха в любых обстоятельствах».

Из печати книга выйдет в июне. Приводим несколько отрывков.

Одна из улиц в Саранпауле носит имя Елены Артеевой, которая в 1942 году совершила настоящий подвиг. О нём поведала двоюродная внучка Елены Ильиничны Елена Вывчий: «В октябре 1941 года моя двоюродная бабушка добровольцем ушла на фронт, участвовала в боях в составе 308-й стрелковой дивизии, служила военфельдшером в отдельной противотанковой дивизии. В одном из сражений немецкий танк прорвался в расположение санитарной службы. Елена со связкой гранат бросилась под танк и ценой собственной жизни спасла раненых».

Дедушке Айнии Чусовитиной из села Нялинского выжить помогла собака. «Мой дед Иван Александрович Уфимцев — боец танковых войск, награжден орденом Красной Звезды и другими наградами. Дедушка ушел из жизни в 1983 году, когда мне было всего полтора года, но в нашей семье бережно хранится память о нем. Мама рассказывала, что он приписал себе 1 год, чтобы добровольцем уйти на фронт. В конце 1944 года во время боя был ранен и потерял сознание. Очнулся от того, что почувствовал, что его лижет собака, а вокруг никого нет. Он сунул ей в зубы палочку, до которой смог дотянуться, и собака привела помощь! 9 месяцев Иван Александрович скитался по госпиталям, а родным в это время пришла похоронка — его посчитали погибшим в том бою, но он выжил и вернулся домой».

Прадедушка Айсу Алиевой из Сургута Новруз Годжа-оглы Тапдыгов прошел боевой путь от Крыма до Берлина, награжден орденом Отечественной

войны І степени. Был трижды ранен в сражениях. Один из осколков в голове врачи не смогли удалить — ветеран прожил с ним всю жизнь. «После возвращения с фронта прадедушка отмечал свой день рождения только в День Победы. Когда моя мама спрашивала, действительно ли ты родился 9 мая, он отвечал: “Неважно, в какой день и месяц я появился на свет, важно, когда я остался жив”».

Erid: 2SDnjcvhgAH

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