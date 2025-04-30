В программе «Две пенсии для бюджетников» участвуют более 50 тысяч югорчан

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Так считает одна из участниц программы «Две пенсии для бюджетников» Кобякова Антонида Сергеевна из Ханты-Мансийска. Она начала копить в 2015 году, а в этом году назначила выплаты. Первые несколько лет планирует жить полностью на окружную пенсию. Ханты-Мансийский НПФ 20 лет реализует программу «Две пенсии для бюджетников».

«Я рада, что эта программа существует в округе много лет и до сих пор остается актуальной. Если меня спросят, рекомендую ли программу, отвечу, что однозначно да. Все прозрачно, понятно и легко. Я пополняла счет через нашу бухгалтерию, по заявлению о перечислении пенсионных взносов в Ханты-Мансийский НПФ ежемесячно 10% от моей зарплаты», – поделилась Антонида Сергеевна.

Окружная пенсия формируется, пока человек работает в бюджетной сфере Югры. Он перечисляет взносы на личный пенсионный счет, такая же сумма поступает из окружного бюджета. Максимальный размер софинансирования взносов зависит от возраста и измеряется в процентах от зарплаты: 3% – до 40 лет, 5% – от 40 до 50 лет, и 10% – от 50 лет.

В программе участвуют более 50 тысяч югорчан, из них 9 тысяч назначили окружную дополнительную пенсию. Назначить пенсию можно онлайн. Для этого необходимо зайти в «Личный кабинет» на сайте hmnpf.ru, затем в раздел «Пенсия» – «Назначение пенсии».

Узнать подробнее о программе «Две пенсии для бюджетников» можно на сайте двепенсии.рф

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"