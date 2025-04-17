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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными

Второе место лучших кредитов наличными в апреле 2025 года занял банк Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга (2 место) лучших кредитов наличными в апреле 2025 года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.03.2025 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, анализировали такие параметры как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок кредитования, стоимость личного страхования, если оно необходимо, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывалась разница между минимальной и максимальной ставками в условиях кредита, а также наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита, возможность онлайн-оформления кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Erid: 2SDnjdHguU1
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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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Сегодня в 12:47, просмотров: 139, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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