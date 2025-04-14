Соглашение позволяет новому участнику Совета предлагать добровольческие инициативы, оказывать поддержку и содействие в развитии корпоративного волонтерства в Югре

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В Сургуте при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и Югорского отделения Сбербанка состоялось заседание Регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Заседание началось с подписания соглашения о сотрудничестве между Региональным представительством НСКВ и Югорским отделением Сбербанка. Подписанное соглашение позволяет новому участнику Совета предлагать добровольческие инициативы, оказывать поддержку и содействие в развитии корпоративного волонтерства в регионе.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«В Сбербанке волонтерство - это не просто помощь, а инвестиция в будущее. В Югорском отделении более 1 000 сотрудников, которые принимают участие в волонтерских проектах. Сотрудники помогают детям и пожилым людям, заботятся о природе и животных, сохраняют память и традиции. Важно вместе развивать инициативу волонтерства, объединяя усилия с партнерами для достижения общих целей».

Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», председатель региональных представительств НСКВ в Амурской области и ХМАО – Югре:

«Мы рады стартовать в свой первый волонтерский сезон НСКВ в Югре! В повестку заседания мы намеренно добавили работу с участниками в формате форсайт-сессии, чтобы вместе придумать идеи волонтерских инициатив и разработать план по их реализации в этом году. С большим удовольствием приглашаем всех заинтересованных коллег к сотрудничеству и участию в наших добрых делах!».

В заседании приняли участие представители 15 организаций из Когалыма, Мегиона, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха, Сургута и Ханты-Мансийска, среди которых: Запсибтрансгаз, МТС, Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре, Почта России, Ростелеком, СибурТюменьГаз, Сургутнефтегазобанк, Югорское отделение Сбербанка, X5 Group, Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», а также представители НКО и бюджетных учреждений.

Участники также обсудили инициативы, которые будут реализованы Представительством в этом году. В частности, запланированы: подготовка сборника лучших практик волонтерской деятельности в Югре, проведение не менее трех совместных социально значимых акций, волонтерское участие на культурно-массовых городских мероприятиях, консультационная и методическая поддержка, обмен опытом между компаниями и поощрение активистов волонтерского движения.

Представители Сбербанка провели для участников трехчасовую форсайт-сессию. Благодаря командной работе были разработаны дорожные карты по организации волонтерских акций в помощь детям и взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бездомным животным, инициативы по благоустройству, экопросвещению и в поддержку раздельного сбора отходов. Все перечисленные активности будут проведены членами регионального Представительства НСКВ в 2025 году.

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