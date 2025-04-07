«Цифровой Акселератор» - это серия мероприятий для обмена опытом, генерации идей и решения актуальных бизнес-зада

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Уральский банк Сбера и лидирующие игроки IT-рынка УрФО и Башкирии запустили «Цифровой Акселератор». Это серия мероприятий для обмена опытом, генерации идей и решения актуальных бизнес-задач. Об участии заявили 320 компаний, а ключевыми темами стали генеративный искусственный интеллект (GenAI), облачные сервисы, интернет вещей (IoT) и FinTech.

Первый этап прошёл в формате фасилитации, где участники предложили 180 инициатив.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Это революционные технологические решения: AI-компаньоны для пожилых людей, способные оказывать эмоциональную поддержку; DeepFake-руководители для эффективного управления командами; дроны-спасатели, доставляющие помощь в труднодоступные районы; генеративные алгоритмы для аналитики рисков. Эти инновации демонстрируют, как цифровые технологии могут трансформировать социальную сферу и бизнес-процессы, создавая новые возможности для развития общества».

Проект вызвал высокий интерес — 200 компаний уже подали заявки, чтобы присоединиться к партнёрской программе.

«Цифровой Акселератор» продлится до 10 июля и завершится на выставке «Иннопром 2025». Ожидается, что участники разберут 500 кейсов. Итогом совместной работы будут готовые ИТ-решения, которые можно будет внедрить в промышленную эксплуатацию.

Erid:2SDnjdzxG28

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