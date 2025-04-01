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Зарплатные клиенты Сбера традиционно пользуются повышенным процентом на вклады, кешбэком, бонусами «Спасибо» и выгодными условиями по кредитам. Однако зарплатный проект банка предлагает и другие полезные сервисы, которые делают финансовые операции проще и удобнее.

«Жители Урала – люди дела: практичные и надёжные, они ценят своё время и усилия. То, как работают зарплатные карты Сбера, соответствует такому подходу к жизни. Это не просто пластик для получения зарплаты, а удобный помощник, который даёт возможность всегда держать руку на пульсе доходов и расходов, оперативно получать самые разные банковские услуги и даже быстро решать временные трудности с деньгами. Сбер стремится быть партнером и своевременно предлагает нужные инструменты для повседневных задач», - отметила Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка.

Переход на зарплатный проект в несколько кликов

Сделать карту Сбера зарплатной теперь можно прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Достаточно выбрать карту, зайти в настройки, оформить заявление и передать его в бухгалтерию работодателя. Если карты еще нет, ее можно заказать на сайте банка с доставкой в удобное время и место. До 31 июля 2025 года за подключение к зарплатному проекту можно получить бонусы «СберСпасибо».

Приоритетное обслуживание 24/7

Зарплатные клиенты могут заранее записаться в офис или встретиться с менеджером вне отделения, оставив заявку на сайте. В отделениях действует быстрая система электронной очереди с QR-кодом, а выделенная линия по номеру 900 позволяет получить консультацию специалистов в первоочередном порядке в любое время суток.

Поддержка до зарплаты

Сервис «Деньги до зарплаты» позволяет оперативно получить до 50% заработной платы сроком до одного месяца. Оформить заявку можно в мобильном приложении, а одобренные средства сразу зачисляются на карту. Например, при займе 30 000 рублей к концу месяца потребуется вернуть 31 110 рублей.

Получить расчетный лист в режиме онлайн

Если работодатель подключил сервис, детализацию начислений можно найти в разделе «Зарплата, пенсия, соцподдержка». Это помогает контролировать бюджет и планировать расходы.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"