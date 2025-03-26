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​Югорчане с сим-картой МегаФона будут «в сети» на ключевых автомагистралях страны

Мегафон модернизировал свои сети на федеральных автотрассах России

​Югорчане с сим-картой МегаФона будут «в сети» на ключевых автомагистралях страны
Фото: Мегафон

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МегаФон завершил очередной этап модернизации своей сети на федеральных автотрассах страны. Оператор ввел в экплуатацию более 200 базовых станций на магистралях М11 («Нева»), М12 («Восток») и М4 («Дон»). Это позволило обеспечить полное LTE-покрытие для «Невы» и участка М12 от Москвы до Казани. Кроме того, связь 4Gтеперь охватывает более 90% трассы «Дон», что особенно актуально в преддверии летнего сезона.

На М12 «Восток» ‒ самой длинной платной дороге страны ‒ инженеры оператора запустили более 140 базовых станций, которые отвечают за надежную голосовую связь и скоростную передачу данных на завершённом участке Москва ‒ Казань. В результате 4Gработает на всем протяжении маршрута, и средняя скорость передачи данных составляет 30 Мбит/с.

Открытие Северного обхода Твери помогло автомобилистам сократить время проезда между Москвой и Санкт-Петербургом до 6 ‒ 7 часов. Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения между двумя столицами, МегаФон первым обеспечил бесшовное покрытие 4G-сигналом магистрали «Нева» еще четыре года назад, а в конце прошлой осени запустил сеть на Северном обходе. Введенные в эксплуатацию новые объекты связи предоставили автолюбителям устойчивое интернет-соединение на скорости до 45 Мбит/с на всем протяжении обновленной М-11.

К летнему сезону МегаФон существенно расширил покрытие сети 4Gвдоль магистрали М4 «Дон», и сейчас LTE доступно на 90% всей трассы. Строительство инфраструктуры связи на участках Дальнего западного обхода Краснодара и на Аксайском обходе обеспечивает туристам, отправившимся на курорты Крыма и Кубани, возможность оставаться всегда на связи и передвигаться с большим комфортом.

Проведенные работы позволяют путешественникам пользоваться в дороге популярными сервисами навигации, бронирования и общением в мессенджерах, а также смотреть видео, слушать музыку в таком же качестве, как и в городе.

Согласно утвержденной Правительством Концепции развития автомобильного туризма в России, в настоящее время основные межрегиональные маршруты концентрируются в южных регионах и обеспечивают основной сезонный трафик на побережье в летний период, а также туристический поток по направлению в Санкт-Петербург. Это же подтверждается анализом обезличенных данных абонентов МегаФона ‒ именно «Нева», «Восток» и «Дон» наиболее активно используются россиянами, предпочитающими автопутешествия по стране.

Наиболее интенсивно с точки зрения потребления трафика росло использование VKи RuTube. Доля этих сервисов увеличилась в среднем по всем трассам на 8-9% и 4-5% соответственно по сравнению с показателями прошлого года. Также растет совокупная доля основных онлайн кинотеатров (почти 4%).

Основной прирост (53%) пользователей мобильного интернета на федеральных дорогах обеспечили мужчины. Больше всего новых любителей поездок оказалось в возрастной категории 46-55 лет (+25% пользователей и +41% трафика). На втором месте группа 36-45 лет с приростом на 24% по количеству пользователей и на 42% по объему мегабайт. Также существенно выросла доля абонентов 26-35 лет (+21% пользователей и +37% трафика).

При этом ожидается, что уже через пять лет число туристических поездок на автотранспорте возрастет в два раза, что автоматически приведет к кратному увеличению потребления интернет-трафика.

«Обеспечение непрерывности работы цифровых сервисов вдоль федеральных автомагистралей является одной из стратегических целей компании. Мы добились полного покрытия сетью 4G трассы М11 от Москвы до Санкт-Петербурга и М12 от Москвы до Казани. В ближайших планах ‒ запуск сети 2G/4G от Казани до Екатеринбурга, ‒ говорит технический директор МегаФона Алексей Титов. ‒ Мы изменили подход к строительству сетей вдоль новых дорог: подключаем их одновременно с запуском в эксплуатацию новых участков, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и безопасно во время передвижения. Работы по усовершенствованию телеком-инфраструктуры играют важную роль для развития интеллектуальной транспортной системы в стране и регулированию транспортных потоков в будущем».

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ПАО "МЕГАФОН"


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