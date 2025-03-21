В Сургуте Сбер представил цифровые решения для управления климатическими рисками

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Сбер в Сургуте на VIII Международном молодежном научно-практическом форуме «Нефтяная столица» представил цифровые решения для управления климатическими рисками. В комплексах объединены ML-моделирование (машинное обучение) и сценарные анализы климата, чтобы предсказывать изменения в нем и их последствия на период от 1 года до 5 лет.

Евгений Семьянинов, руководитель проектов по цифровому развитию клиентов ПАО Сбербанк:

«Сбер уже создал модели для прогнозирования пожаров, наводнений, штормового ветра и деградации мерзлого грунта. Они прошли верификацию у специалистов МЧС России и используются в системе предупреждения чрезвычайных ситуаций как дополнительный инструмент анализа».

Машинное обучение позволяет идентифицировать зоны повышенного риска и разрабатывать стратегии для снижения потенциального ущерба.

VIII Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» проходил в Сургуте 19 и 20 марта. Симпозиум объединил молодых ученых, представителей науки, бизнеса и власти, специалистов нефтегазовой отрасли из 12 стран мира: Монголии, Туркменистана, Молдовы, Сербии, Сенегала, Вьетнама, Демократической Республики Конго, Центральноафриканской Республики, Республики Беларусь, Чада, Конго и Кот-д’Ивуара.

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