Малые предприниматели из ХМАО получили в Сбере 216 кредитов с «зонтичным» поручительством Корпорации МСП

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В 2024 году малые предприниматели из Ханты-Мансийского автономного округа получили в Сбере 216 кредитов с «зонтичным» поручительством Корпорации МСП на общую сумму более 1,8 млрд рублей. Поручительство корпорации составило половину этой суммы.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Доступ к финансированию играет ключевую роль в развитии бизнеса. Сбер активно поддерживает местных предпринимателей и предлагает удобные и доступные финансовые решения. Банк предоставляет широкий выбор кредитных продуктов, включая займы под залог. Если у компании нет обеспечения, можно воспользоваться программой "зонтичных" поручительств Корпорации МСП как государственной поддержкой. Это даёт предпринимателям возможность получать необходимые средства». ­

«Зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам — партнёрам Корпорации МСП лимитов поручительств для выдачи кредитов предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% суммы кредита. Максимальный размер поручительства — 1 млрд рублей, срок — до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса. Реализуется Корпорацией МСП во исполнение национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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