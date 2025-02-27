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​Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт

Банк Уралсиб проводит акцию «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка

​Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
Фото: Банк Уралсиб

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Карта «Почетный пенсионер» Банка Уралсиб возглавила рейтинг лучших дебетовых карт для пенсионеров в феврале 2025 года, который подготовил портал Выберу.ру. Участниками рейтинга стали крупнейшие банки России, входящие в Топ-100 по активам на 01.01.2025 г.

В ходе исследования эксперты портала учитывали такие параметры как ставки на остаток средств счёта и порядок их начисления, размер кешбэка на все покупки и у партнёров банка, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также приветственные бонусы от банка-эмитента.

Карта «Почетный пенсионер» Банка Уралсиб с бесплатным выпуском и обслуживанием дает возможность получения до 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей*, кешбэк 1% за ежедневные покупки и до 30% за покупки у партнеров**. Снимать наличные в банкоматах Уралсиба и партнеров можно также бесплатно***.

Также в настоящее время Банк Уралсиб проводит акцию «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Банка Уралсиб, либо открыть в банке карту «Почетный пенсионер». Стать участником акции просто: подайте заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги), получите первую пенсию с 1 июля по 30 июня 2025 года включительно, а также совершите с помощью карты оплату товаров и услуг в месяц на сумму от 5000 руб. (включительно) за время проведения акции. Акция проводится с 1 июля 2024 по 31 июля 2025 года.

Более подробно о карте «Почетный пенсионер» и других выгодных карточных продуктах банка можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.

**Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».

***При сумме операции до 500 000 руб. (включительно) в месяц

Erid: 2SDnjcQ5Ceg

Реклама.ИНН0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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