16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,1676   EUR  92,0152  

Новости

Больше новостей
Вы без смартфона готовы прожить какое-то время?
Комментировать
0
Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, вымогающими у вас деньги?
Комментировать
0
Должен ли бюджет Югры выплачивать певцу Газманову 12 миллионов рублей за концерт?
Комментировать
0
А вы за возвращение на российский рынок Coca-Cola и других западных производителей продуктов?
Комментировать
0
Больше опросов

​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных

Карта «120 дней на максимум» оказалась в рейтинге лучших кредитных карт для снятия наличных

​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных
Фото: Банк Уралсиб

Erid: 2SDnjcBo7Ve

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 февральского рейтинга лучших кредитных карт для снятия наличных, подготовленного порталом Выберу.ру.

В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии как условия снятия наличных с кредитной карты и лимит суммы без комиссии, длительность льготного периода, возможность снимать наличные в льготный период и периодичность бесплатного снятия. На место в рейтинге также влияли диапазон ставок кредитования, размер полной стоимости кредита и лимит кредитования, процент начисления кешбэка, а также стоимость выпуска и годового обслуживания, возможность оформления онлайн и ряд других параметров.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid: 2SDnjcBo7Ve

Реклама.ИНН0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:39, просмотров: 153, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянка стала семикратной чемпионкой России по муай-тай 849
  2. В России могут резко вырасти коммунальные платежи 660
  3. ​Тюменская область готовится к 80-летию Победы: ветеранам особое внимание 448
  4. Учителя Югры сразятся за звание педагога года 432
  5. Нужно ли защищать русский язык от англицизмов – мнение читателей siapress.ru 426
  6. ​Тюменское предприятие внедряет роботов для повышения эффективности производства 394
  7. Кредитная история – что это такое и как она влияет на вашу жизнь // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 390
  8. ​Тюменские компании поборются за звание «Лучший работодатель» 379
  9. ​В Тюменской области обновляют объекты здравоохранения и строят жилье для льготников 365
  10. ​Межуниверситетский кампус в Тюмени: ставка на местных производителей стройматериалов 361
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 8860
  2. «Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором 2265
  3. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 1961
  4. ​Сургут отмечает день рождения 1475
  5. ​«У нас страна − не проходной двор»: российские производители колы против возвращения Coca-Cola и Pepsi 1449
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША 1387
  7. ​Решат ли проблему высоких платежек за электричество в ХМАО? В Госдуме пройдет большое совещание по тарифам 1377
  8. ​В 2025 году в России изменились правила техосмотра автомобиля: что нужно знать 1315
  9. ​Люди без высшего образования живут меньше тех, кто получил диплом 1301
  10. ​Снос ДК «Строитель» в Сургуте привлек внимание ФСБ 1295
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 8860
  2. Прекратите кормить мошенников! 6739
  3. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 5865
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 3709
  5. ​Белые буквы на кирпичной стене 3686
  6. ​Вдали от всех: топ-3 необычных коттеджа для отдыха загородом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3641
  7. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3451
  8. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 3352
  9. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3225
  10. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 3154

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика