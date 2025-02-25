Новый бренд — новые ориентиры: тюменский девелопер с двадцатилетней историей вдохновляется природой и характером севера

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Тюменский девелопер «СтройМир» объявил о ребрендинге и теперь будет работать под именем «Север». Компания не только обновила фирменный стиль, но и изменила подход к строительству: акцент сделан на дизайн, экологичность и эксклюзивные решения. Проекты Севера реализуются в Тюмени, Екатеринбурге и Москве, а впереди – новые жилые кварталы.

«СтройМир» − девелопер Тюмени, предоставляющий услуги на рынке недвижимости с 2001 года. Два десятилетия работы – это более 200 000 м² помещений, введенных в эксплуатацию, и уже второе поколение жителей, которые выросли в возведенных домах. За 24 года изменились не только проекты, но и сама компания, ее философия.

Теперь застройщик носит имя «Север», что подчеркивает статус сильной, надежной и родной для региона компании. Идеология бренда и эстетика севера нашли отражение и в визуальных элементах обновленного стиля. Например, координаты указывают на Тюмень, с которой начиналась история компании. Основной оттенок фирменной палитры – бирюзовый наряду с тёмно-графитовым и белым. Это цвета северного сияния на ночном небе.

Екатерина Шергина, директор по маркетингу группы компаний «Север»:

«При разработке названия и визуального стиля наша команда вдохновлялась красотой северной природы большой Тюменской области. Однако для нас север – это не только про географию, он про особенный характер, в котором сочетаются отзывчивость и сдержанность, смелость и искренность. Мы строим дома для таких людей и разделяем эти ценности. Главными символами нового бренда стали полярная звезда и стрелка компаса - метафора верного ориентира в пути для каждого, кто ищет свой дом».

Вместе с именем и концепцией меняются и сами проекты. Север больше внимания уделяет дизайну фасадов, эстетике, экологичности материалов, наполнению дворов и придомовой территории. Сегодня компания реализует проекты не только в Тюмени, но и в Екатеринбурге, и в Москве – это дома в категориях комфорт, комфорт+, бизнес и премиум.

Концептуальность и новаторство – то, что всегда отличало проекты девелопера. Так, именно СтройМир одним из первых внедрил в своих домах цифровые сервисы для жизни и технологию «Умный дом», предложил первые в регионе нетиповые планировки хайфлет, ситихаус и эколофт. Сегодня Север берет ориентир на эксклюзивные решения и строит дома, аналогов которым в регионе нет. Это и фиджитал квартал Айрис с виртуальным тренером в воркаут зоне, зимним садом и кинотеатром на крыше, и Дабл-Дабл с его необычными двухуровневыми дворами.

Одна из сильных сторон девелопера – это локации и экостандарты. Свои жилые комплексы Север возводит в окружении парков и водоемов, проектирует велодорожки на территории ЖК и за их пределами, строит детские площадки из природных материалов.

Север становится более открытым – компания готова к честному публичному диалогу, внедрению лучших мировых трендов в свои проекты, социальному и благотворительному партнерству в городах присутствия. Это не только строительство во многом инновационных жилых комплексов, но и формирование городских пространств, которые становятся новыми ориентирами для жизни и бизнеса.

Новый бренд вдохновляет команду на большие свершения. В ближайших планах запуск еще одного проекта в Москве и двух в Екатеринбурге. А новые очереди текущих проектов компании – «Смородина», «Дабл-Дабл», «Энвилль» и «Айрис» займут свое место на карте Тюмени и привнесут позитивные изменения в ее облик.

Об интересных проектах и условиях можно узнать в телеграм-канале Севера.

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