Erid: 2SDnjcU7xkC

Стоматологический портал 32top.ru в пятый раз провёл ежегодный рейтинг лучших стоматологических клиник России. В основе методологии рейтинга лежит цель помочь пациентам выбрать клинику, в которой они гарантированно получат качественное лечение и обслуживание без лишнего стресса. Оценка охватывает максимально большой объем данных, так или иначе свидетельствующих о надежности клиники и профессионализме ее сотрудников. Каждый параметр имеет свой вес в зависимости от степени влияния на результативность лечения и уровень сервиса. Методология разбита на несколько больших блоков:

Услуги и методики лечения

Оснащенность

Опыт и квалификация врачей

Комфорт и интерьер

Общие сведения о клинике

Штат специалистов

Оценка администраторов

Сеть клиник CIFRA CLINIC на Билецкого Сеть клиник CIFRA CLINIC на Гагарина Центр дентальной имплантации ЖЕМЧУЖНАЯ УЛЫБКА Стоматологическая клиника SD-CLINIC Центр эстетической стоматологии ОРХИДЕЯ Стоматологическая клиника АЛЬФА СТОМ

Результаты рейтинга

1. Стоматология CIFRA CLINIC на ул. Семена Билецкого работает с 2020 года. Прием взрослых и детей ведут 7 опытных специалиста. В клинике используют современное оборудование — аппарат Vector, микроскоп, ортопантомограф, компьютерный томограф. Для комфорта пациентов предусмотрена уютная зона ожидания с телевизором и детским уголком. Доступно лечение по полису ДМС.

Ценовая категория — комфорт.

Количество филиалов — 3.

2. Стоматология CIFRA CLINIC на ул. Гагарина принимает взрослых и детей с 2024 года. В клинике работают 6 врачей со средним стажем 11 лет. Специалисты в работе используют современное оборудование — интраоральный сканер, бинокуляры, микроскоп, компьютерный томограф. Клиника применяет современные методы и технологии, что позволяет проводить лечение без боли и стресса.

Ценовая категория — комфорт.

Количество филиалов — 3.

3. Стоматология ЖЕМЧУЖНАЯ УЛЫБКА работает более 30 лет. В клинике представлены все основные направления, прием ведется только взрослых. В штате 10 специалистов со средним стажем 18 лет. В клинике используют современные технологии, в том числе лечение под микроскопом. Виниры, коронки и протезы изготавливаются в короткие сроки за счет собственной зуботехнической лаборатории.

Ценовая категория — комфорт.

Количество филиалов — 1.

4. Стоматология SD-CLINIC оказывает услуги только для взрослых. Прием ведут 4 специалиста со средним стажем 22 года, один врач высшей категории. Клиника работает на базе собственной зуботехнической лаборатории, что сокращает срок изготовления коронок, виниров, протезов. Пациенты могут получить лечение по полису ДМС.

Ценовая категория — эконом.

Количество филиалов — 1.

5. Стоматология ОРХИДЕЯ работает с 2019 года. В клинике принимают взрослых и детей 8 специалистов. Средний стаж врачей — 15 лет. Клиника оснащена современным оборудованием немецкого бренда KaVo.Dental и финского бренда Planmeca. Есть возможность лечения по полису ДМС.

Ценовая категория — комфорт.

Количество филиалов — 2.

6. Стоматология АЛЬФА СТОМ оказывает все виды стоматологических услуг с 2011 года. В команде 7 специалистов со средним стажем 11 лет. Для маленьких пациентов предусмотрен детский кабинет. Врачи применяют современные технологии, что позволяет проводить лечение без боли и стресса. Клиника работает по ДМС.

Ценовая категория — комфорт.

Количество филиалов — 1.

Erid: 2SDnjcU7xkC

Реклама. ИНН 4217170238

ООО «Айкомплекс»