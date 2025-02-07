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Жители Ханты-Мансийского автономного округа вложили в драгоценные металлы, которые хранятся на обезличенных металлических счетах (ОМС) в Сбере, 5,7 млрд рублей. Только за прошлый год югорчане приобрели драгметаллы на сумму около 353 млн рублей — это втрое больше, чем в 2023 году. Самым популярным для инвестиций по-прежнему остается золото.

ОМС – это банковский счёт, на который зачисляются не рубли, а драгоценные металлы в граммах: золото, серебро, платина или палладий. Сегодня это максимально удобная и доступная форма инвестирования в драгметаллы, и благодаря этому востребованность ОМС с каждым годом увеличивается. Металл находится на счёте, поэтому не нужно заботиться о его хранении. Покупка, продажа, ведение счета – бесплатны. Все операции доступны круглосуточно через мобильное приложение. На старте можно купить на счёт 0,1 грамма золота, платины, палладия или 1 грамм серебра.

По-прежнему остаются популярными для инвестиций и слитки драгметаллов. Общий вес приобретенных слитков драгоценных металлов в Югорском отделении Сбербанка за 2024 год составил 60 кг. Самыми популярными являются золотые и серебряные слитки: на них приходится 38% и 45% соответственно от общего количества совершенных сделок. Остальные сделки проводились с платиной.

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