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​Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-3 самых выгодных вкладов на 1 год

Банк Уралсиб сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 22,40% годовых с учетом капитализации процентов

​Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-3 самых выгодных вкладов на 1 год
Фото: Банк Уралсиб

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Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга самых выгодных вкладов в рублях сроком на 12 месяцев, подготовленного порталом Bankiros.ru. При составлении рейтинга эксперты проанализировали продукты российских банков, размещенные на Bankiros.ru, которые можно открыть онлайн. Для сравнения доходности и других критериев был взят условный вклад с суммой размещения 300 тысяч рублей.

При сравнении вкладов аналитики портала в первую очередь учитывали такие параметры как процентная ставка и доходность по вкладу, возможность капитализации процентов и пополнения вклада, условия досрочного расторжения договора, необходимость оформления карты банка для открытия вклада, а также перечень регионов где можно открыть вклад.

Сейчас в Уралсибе доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 19,30 до 22,40% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 22,40% годовых с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Сегодня в 09:58, просмотров: 137, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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