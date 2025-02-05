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​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-3 рейтинга самых удобных кредитных карт

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб оказалась на втором месте рейтинга самых удобных кредитных карт

​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-3 рейтинга самых удобных кредитных карт
Фото: Банк Уралсиб

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Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга самых удобных кредитных карт (2 место), которые помогут комфортно пережить послепраздничный период, по версии портала Банки.ру.

Эксперты составили рейтинг подходящих для указанной цели карт, обратив особое внимание на скорость рассмотрения заявки, наличие доставки, моментального и цифрового выпуска, возможность оформления на портале Банки.ру – всё, чтобы карту можно было получить как можно быстрее и не остаться без средств после насыщенных тратами праздничных дней.

В обзоре рассматривались кредитные карты «Мир» с бесплатным выпуском из Топ-30 российских банков по активам (на декабрь 2024 г.) – которые доступны для оформления совершеннолетними новыми клиентами банка, не относящимися к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и т. д.). Не рассматривались в рейтинге премиальные или кобрендинговые карты, а также те, которые имеют специфическое целевое назначение (например, покупки только в определенных магазинах).

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Реклама. ИНН 0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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05 февраля в 16:32, просмотров: 240, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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