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При выборе квартиры важны не только её характеристики, но и надёжность застройщика. Ведь именно от него зависит, получите ли вы свой новый дом в срок, соответствующего качества и с соблюдением всех строительных норм.

Почему ЖК "Городской Парк" — это гарантия надёжности?

20 лет опыта в строительстве

Застройщик имеет внушительный опыт работы на рынке недвижимости и успешно реализованные проекты, которые уже стали домом для сотен семей.

Прозрачность и доступность информации

Вы всегда можете ознакомиться с документами на строительство, разрешениями и проектной документацией. Официальные отчёты и видеоматериалы о ходе строительства регулярно публикуются на наших ресурсах.

Качество строительства

Мы используем сертифицированные материалы и технологии, которые соответствуют всем строительным нормам РФ. Это означает, что ваш дом будет не только комфортным, но и надёжным на долгие годы.

Гарантия на жильё

Мы уверены в качестве своего строительства, поэтому каждая квартира в ЖК "Городской Парк" проходит строгий контроль перед сдачей.

Как убедиться в надёжности застройщика?

- Ознакомьтесь с проектной документацией.

- Посетите стройплощадку и посмотрите, как ведутся работы. (по предварительной записи)

Мы строим не просто дома, а создаём комфортное и безопасное пространство для жизни. ЖК "Городской Парк" — это место, где уверенность в завтрашнем дне начинается уже сегодня!

Хотите узнать больше? Записывайтесь на консультацию и приходите на просмотр!

Подробнее на сайте: cityparksurgut.ru

Телефон отдела продаж: +7 (3462) 589-599

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ООО Застройщик "Городской парк"