Сегодня практически завершился переход смартфонов на разъем Type-C

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В Югре растёт востребованность зарядных устройств с Type-C. За последние 2 года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota их стали приобретать на 35% чаще. Это можно объяснить универсальностью разъёма: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъёма на всех мобильных и зарядных устройствах, окончательно вступившее в силу в конце прошлого года.

В Ханты-Мансийском автономном округе продажи автомобильных (АЗУ) и сетевых зарядных устройств (СЗУ), а также дата-кабелей с Type-C в натуральном выражении выросли с 2022 по 2024 год на 35%, в деньгах – на 52%. В итоге по результатам прошлого года такие разъёмы с большим отрывом стали лидерами среди всех видов зарядных устройств: больше половины из них уже имели разъём Type-C (55%).

Так, доля Type-Cв зарядках для автомобилей выросла с 17% до 35%, в сетевых – с 57% до 67%, на дата-кабелях – с 36% до 49%. Для сравнения, продажи всех зарядных устройств с microUSB за тот же период упали на 39%, а с Lightning – остались на прежнем уровне.

Сегодня практически завершился переход смартфонов на разъём Type-C. Если 3 года назад их можно было встретить в основном у смартфонов на операционной системе Android, то начиная с 2023 года начался активный переход всех смартфонов на USB-C, включая iPhone. Данный разъём несколько лет назад начал появляться также на ноутбуках и планшетах.

Вслед за смартфонами производители адаптировали под новые требования рынка и зарядные устройства. Среди них – дата-кабели, которые теперь оснащены Type-C как минимум с одной стороны – с той, которая подсоединяется к устройству (смартфону, планшету и т.д.). Однако можно уже найти и кабели, имеющие USB-C с обеих сторон. Любая из них подойдет для подключения как к смартфону, так и к зарядному устройству – сетевому, которое подсоединяется к стандартной розетке, или автомобильному, которое вставляется в прикуриватель автомобиля. Первое выручит дома или в офисе, второе – в дороге.

Type-C – это тип разъёма на смартфонах и других электронных устройствах, который впервые был представлен в 2014 году, а в 2019 появилась его текущая модификация. Среди его преимуществ – универсальность, высокая скорость передачи данных (до 10 Гбит/с) и быстрая зарядка, а также удобство конструкции: штекер Type-C симметричен, его можно подсоединять к устройствам любой стороной.

На Type-C перешли даже смартфоны Apple, которые обычно предлагали пользователям гаджеты с собственным разъёмом Lightning или беспроводную зарядку как альтернативу. В России жёстких требований к разъёмам пока не предъявляется, однако европейские тенденции стали заметны и на нашем рынке.

«Явный рост спроса на USB-C наметился ещё год назад, а сейчас уже большинство новых устройств оснащаются этим разъёмом. Как следствие, растёт спрос и на соответствующие зарядные устройства. Тем не менее, мы не планируем сокращать ассортимент зарядных устройств с другими разъёмами, поскольку у пользователей на руках остаётся достаточно много устройств с USB-A, microUSB и другими типами», – поделился рассказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

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