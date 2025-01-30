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Югорчане в прошедшем году проявили повышенный интерес к нестандартным смартфонам и их новым функциям. Так, продажи гибких устройств выросли в 3 раза, а гаджеты с возможностями искусственного интеллекта стали приобретать на 89% чаще, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

В прошлом году на рынке смартфонов наблюдался ряд тенденций, которые могут лечь в основу покупательского спроса в 2025-м. При этом некоторые тренды сохранились: например, продолжился рост китайских брендов.

Как следует из статистики продаж объединённой розничной сети МегаФона и Yota, в Югре наибольшую долю в продажах в натуральном выражении заняли китайские производители Xiaomi и Realme — 23% и 19% соответственно. Третью строчку занимает еще один китайский бренд Tecno с 13%. В денежном выражении лидерство удерживает Apple с 27%, за ним идут Samsung (17%). И Xiaomi (14%).

Одной из самых обсуждаемых функций смартфонов в 2024 году стал искусственный интеллект. Гаджеты научились делать краткое резюме писем в почте или сообщений в мессенджерах, искать фото в галерее по текстовому описанию, редактировать стиль и объём текстов, удалять ненужные объекты с фотографий и многое другое. Как следствие, югорчане начали активнее следить за возможностями таких смартфонов, и в 2024 году приобрели на 89% больше устройств с ИИ и потратили на них на 72% больше средств, чем годом ранее.

Ещё один популярный сегмент — складные смартфоны. В Ханты-Мансийском автономном округе продажи гибких гаджетов и в штуках, и в деньгах выросли в 3 раза в сравнении с показателями 2023 года. Их доля среди всех проданных в прошлом году телефонов увеличилась более чем в 4 раза.

«Мы наблюдаем за изменением ландшафта рынка смартфонов. Производители мобильных устройств в последние годы постоянно улучшали существующие характеристики своих моделей, предлагая клиентам самые передовые камеры, аккумуляторы, корпусы и т.д. И сегодня потребитель ищет не столько нового гаджета с большей производительностью и лучшей камерой, сколько новых, нестандартных функций и конфигураций. Гибкие гаджеты и возможности искусственного интеллекта как раз отвечают этой потребности», — поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

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