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Банк Уралсиб возглавил итоговый рейтинг лучших программ автокредитования на покупку автомобиля с пробегом в 2024 году, подготовленного порталом Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения банков-автокредиторов из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.12.2024 года).

Итоговый рейтинг 2024 года составлен на базе ежемесячных исследований Выберу.ру – в ходе его подготовки эксперты портала проанализировали текущие параметры продуктов с поправкой на накопленные за год рейтинговые позиции банков-автокредиторов. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным критериям: величине минимальной процентной ставки, диапазону процентов в условиях кредита, полной стоимости кредита, величине первоначального взноса, размеру ежемесячных платежей, сумме и сроку кредитования, стоимости страхования, если оно необходимо для понижения ставки, а также влияние платной опции на уменьшение процентов. Учитывалось отсутствие комиссий и скрытых выплат и другие параметры.

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса – объемы кредитования по итогам 2024 года выросли в 1,3 раза, а автокредитный портфель – в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 20 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid:2SDnjcLTZFz

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