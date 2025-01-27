Общий призовой фонд конкурса «Цифровой марафон» — более 3 млн рублей

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Каждый житель России старше 18 лет, независимо от опыта и знаний в IT-сфере, может участвовать в конкурсе «Цифровой марафон», узнать новое из мира IT, освоить важные навыки и выиграть ценные призы. Общий призовой фонд конкурса — более 3 млн рублей. Обучающие материалы для подготовки к конкурсу и задания марафона разработаны с учётом опыта, экспертизы и технологических решений Сбера, «Школы 21» и компании «Нетология».

Регистрация продлится до 23 марта 2025 года включительно. Вначале нужно выбрать одну из трёх категорий в зависимости от уровня цифровых знаний, чтобы соревноваться с равными. Категория «Новичок» — для тех, у кого пока нет опыта, знаний и образования в IT, но есть желание развивать свои цифровые навыки. Три победителя уровня «Новичок» получат умные девайсы и мерч от Сбера и «Школы 21». Участникам с начальными знаниями в технологиях и базовыми цифровыми навыками — например, учащимся и выпускникам IT-курсов, студентам технических ссузов и вузов, а также всем, кто занимается самообразованием, — подойдёт категория «Исследователь». За первое место в ней можно получить 500 тыс. рублей. Категория «Эксперт» предназначена для профессионалов, которые обладают большим опытом в IT, хотят открыть новые горизонты и побороться с сильнейшими за главный приз — 1 млн рублей за первое место.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Искусственный интеллект — это способ увидеть каждому человеку свой потолок, а потом и приподнять его, потому что без саморефлексии нет развития. Искусственный интеллект — это огромная волна, которая на нас надвигается. И если мы сумеем освоить "доску" и подняться на гребень этой волны, то сможем использовать эту силу для решения насущных человеческих задач. Человек станет более креативным, сможет генерировать абсолютно новые идеи, эффективнее управлять процессами. Участие в нашем "Цифровом марафоне" — возможность сделать новые открытия и принести пользу всему миру».

«Цифровой марафон» пройдёт на платформе «Школы 21» и будет состоять из четырёх этапов: образовательного, онлайн-тестирования, цифрового диктанта и очного финального тура. Образовательный этап продлится с 24 января по 23 марта, участники также смогут бесплатно пройти курсы от «Нетологии» по семи цифровым навыкам. Онлайн-тестирование цифровых навыков будет проводиться с 3 по 23 марта. Перед тестированием участники смогут потренироваться на демотренажёре. С 24 марта по 13 апреля пройдёт цифровой диктант, во время которого будет установлен уровень знания выбранного языка программирования. По сумме баллов за первые три этапа будут определены трое победителей уровня «Новичок», а также финалисты среди «Исследователей» и «Экспертов», в число которых войдут по 30 лучших участников в каждой из этих двух категорий.

В финале конкурса лучшие «Исследователи» и «Эксперты» будут решать задачи с применением технологий искусственного интеллекта. Задание этого этапа будет состоять из двух частей: первую можно выполнять удалённо, а доступ ко второй части откроется в начале очного финала. Победители будут определены по итогам финала по сумме баллов за четыре этапа.

Erid: 2SDnjceK6nY

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