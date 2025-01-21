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​«Победоносец» и «Червонец»: какие еще монеты жители УрФО покупали в Сбере в прошлом году

В 2024 году уральцы купили в офисах банка 18,2 тысячи монет

​«Победоносец» и «Червонец»: какие еще монеты жители УрФО покупали в Сбере в прошлом году
Фото: Сбер

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Жители Уральского федерального округа в 2024 году стали чаще приобретать инвестиционные и памятные монеты в Сбербанке. В прошлом году уральцы купили в офисах банка 18,2 тысячи монет. Объем вложений в инвестиционные и памятные монеты в 2024 году превысил 1,2 млрд рублей, что на 77% больше по сравнению с 2023 годом.

Среди инвестиционных монет самой популярной остается «Победоносец» из золота и серебра. Жители УрФО приобрели более 7 тысяч таких монет, объем инвестиций составил почти 1 млрд рублей. На втором месте по популярности — золотой «Червонец», на третьем — монеты из золота и серебра «Леопард», «Мишка» и «Зайка», посвященные XXII Олимпийским зимним играм в Сочи. Среди памятных монет наибольшей популярностью пользовались «Успех в твоих руках», «Свадебная» и «Любовная» из серебра.

Инвестиционные монеты изготавливают из драгоценных металлов, преимущественно золота и серебра. Они приобретаются для инвестирования, сохранения и приумножения сбережений. Инвестиционные монеты выпускает Центральный банк России. Памятные монеты выпускаются монетными дворами мира из драгоценных металлов и служат памятным подарком или предметом коллекционирования. Как правило, такие монеты выпускаются к юбилеям и памятным датам, крупным спортивным событиям, праздникам. Приобрести инвестиционные и памятные монеты можно в офисах Сбербанка, предварительно сделав заказ.

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Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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