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Банк Уралсиб временно отменил поручительство по кредитному продукту для клиентов малого и среднего бизнеса «Бизнес-Блиц». Заявки без поручительства вне зависимости от суммы кредита можно оформить в срок до 25.05.2025 года.

«Бизнес-Блиц» – кредитный продукт для юрлиц (в форме ООО) и индивидуальных предпринимателей с оборотами по расчетному счету в Банке Уралсиб не менее 6 месяцев, предоставляемый на любые бизнес-цели клиента.

Ключевые преимущества продукта:

предварительное решение о предоставлении кредита принимается в автоматическом режиме на основании двух документов;

ускоренное итоговое решение о предоставлении кредита на основании сокращенного перечня документов – без выезда на место ведения бизнеса;

отсутствие имущественного обеспечения по кредиту.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»