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​Банк Уралсиб увеличил ипотечный портфель по итогам 2024 года

Объем выдачи ипотечных кредитов за 2024 год составил 23,5 млрд рублей

​Банк Уралсиб увеличил ипотечный портфель по итогам 2024 года
Фото: ПАО « БАНК УРАЛСИБ»

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Банк Уралсиб увеличил ипотечный портфель по итогам 2024 года – со 131,4 млрд рублей (на 01.01.2024 г.) до 138,3 млрд рублей (на 01.01.2025 г.). Объем выдачи ипотечных кредитов за 2024 год составил 23,5 млрд рублей, из которых 18,1 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке.

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках программ, субсидируемых государством. Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid: 2SDnjcQ37jA
Реклама. ИНН 0274062111
ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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