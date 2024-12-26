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Жители Уральского федерального округа и Республики Башкортостан стали чаще пользоваться сервисом снятия наличных на кассе торговых сетей. Так, по статистике, клиенты Сбера с августа по ноябрь этого года совершили 875 тысяч таких операций.

Благодаря сервису Сбера для получения наличных необязательно идти в банк или искать банкомат. Это можно сделать вместе с покупкой продуктов. Перед тем как оплатить покупки, предупредите кассира, что вы хотите получить наличные со своей карты. Когда кассир пробьёт товары, он добавит в чек сумму, которую вы хотите получить. После оплаты картой он выдаст вам деньги из кассы. Клиенты Сбера могут снять от 100 рублей до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в месяц.

Воспользоваться услугой можно в ближайшем магазине, который поддерживает сервис. Всего на территории Урала и Башкирии действует более 20 тысяч торговых точек, в которых можно снять наличные. Среди них «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель», «Монетка» и другие торговые сети. Полный перечень магазинов можно посмотреть на сайте Сбера.

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