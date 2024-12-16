В конкурсе приняли участие представители 65 стран мира

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На конференции AI Journey, «Путешествие в мир искусственного интеллекта», состоялась торжественная церемония награждения победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge, организованного Сбером и Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Лучшими были признаны 18 команд трека «Исследователи» и 26 участников индивидуальных треков «Начинающие» и «Креативные», которые разделили призовой фонд — 17 млн рублей. Два финалиста конкурса из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вошли в число победителей.

В этом году участие в конкурсе приняли 8,5 тысяч детей из 65 стран мира, среди которых США, Украина, Узбекистан, Эфиопия, Перу, Индия, Канада и другие. Ребята работали над технологическими бизнес-кейсами по 16 направлениям — от металлургии и сельского хозяйства до инвестиций и креативных направлений.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Конкурс AIChallenge призван помочь ребятам повысить навыки владения AIи сделать свой первый вклад в развитие технологий на благо человека. В этом году участники состязались в трех категориях разной сложности. Каждый, вне зависимости от уровня знаний и навыков в этой сфере, смог проявить себя в работе над задачами бизнеса с использованием AI-решений. В партнерстве с Альянсом в сфере искусственного интеллекта и ведущими российскими вузами мы создаем новые возможности для развития в России талантливых молодых профессионалов международного уровня».

Победители AlChallenge отметили, что работать над технологическими кейсами бизнеса было интересно и сложно. Благодаря участию в конкурсе ребята прокачали уверенность в своих силах, навыки по работе с AIи командного взаимодействия и теперь готовы к еще более непростым состязаниям.

Иван Фенстер, команда «42», трек «Исследователи»:

«Было сложно, но интересно. Конкурс помог мне прокачать навыки рабочей коммуникации и организации работы команды наравне с AI-навыками и программированием. Я почувствовал, что могу организовать команду так, чтобы мы смогли добиться значимых результатов.Надеюсь применить полученные навыки и в других конкурсах и проектах. Думаю, что, в будущем AIстанет очень полезным инструментом во всех сферах нашей жизни. Уже сейчас по всему миру AIвнедряется во множество процессов, и важно понимать, как и что именно происходит. Более того, классно быть на гребне этой волны».

Победители трека «Исследователи» AIChallenge 2024, помимо денежного приза, получат возможность пройти уникальную образовательную программу от Альянса в сфере искусственного интеллекта и Центрального университета. По ее итогам будет сформирована российская школьная сборная для участия в Международной олимпиаде по ИИ (IOAI), которая пройдет в Китае 2–10 августа 2025 года.

Победители AIChallengeтакже получат ряд преференций, включая гранты на обучение от ведущих российских вузов-академических партнеров конкурса: Университета Иннополис, Центрального университета и Университета ИТМО.

Erid: 2SDnjdRCgSf

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