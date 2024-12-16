Банк России опубликовал итоги деятельности негосударственных пенсионных фондов за 9 месяцев 2024 года

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Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ составила 10,76%*. Среди крупнейших российских НПФ, размер пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд рублей, АО «Ханты-Мансийский НПФ» занимает 1 место.

Доходность размещения средств пенсионных резервов Ханты-Мансийского НПФ составила 10,46%*. Среди крупнейших российских НПФ, размер пенсионных резервов которых превышает 10 млрд рублей, АО «Ханты-Мансийский НПФ» занимает 3 место.

В своей деятельности Ханты-Мансийский НПФ продолжает использовать умеренно-консервативную стратегию управления, определяя для себя основным приоритетом сохранность пенсионных накоплений клиентов, при этом соблюдая правильное отношение риска и ожидаемой доходности.

В условиях высокой ключевой ставки реализуется защитная стратегия управления. Короткая дюрация облигаций в портфелях пенсионных накоплений и пенсионных резервов, наличие значительной доли облигаций-флоатеров и инструментов денежного рынка как защитных активов позволяют показать хороший результат по доходности, например, выше среднего по рынку НПФ (по данным Банка России за 9 месяцев 2024 года: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 5,1%; средневзвешенная доходность пенсионных резервов НПФ составила 4,3%).

Подробнее ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля и принципами инвестирования Ханты-Мансийского НПФ можно на официальном сайте.

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*Указана доходность размещения средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и негосударственному пенсионному фонду, в процентах годовых.

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"