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Трехкратный рост: уральские компании стали чаще внедрять в свои бизнес-процессы искусственный интеллект

Чаще всего AI-решения используют компании из сферы промышленности, строительства, торговли и логистики

Трехкратный рост: уральские компании стали чаще внедрять в свои бизнес-процессы искусственный интеллект
Фото: Сбер

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В 2024 году уральские предприятия стали в три раза чаще внедрять в свои бизнес-процессы решения на основе искусственного интеллекта от Сбера и его компаний-партнеров. Сейчас доля проектов с применением AI в общем портфеле проектов по цифровой трансформации Уральского банка Сбербанка составляет 90%. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка в дни международной конференции Сбера по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«На любом производстве, будь то промышленность, металлургия или ТЭК, всегда нужны решения, которые помогут оптимизировать рутинные производственные процессы, повысить их эффективность и снизить затраты. Эту функцию на себя берут разработки на основе искусственного интеллекта. Кроме того, мы видим, что в структурах крупных компаний появляются департаменты или специальные направления, которые занимаются развитием и внедрением цифровизации на производстве. И это как раз говорит о том, что вопрос цифровизации и внедрения AI становится приоритетным для многих уральских компаний».

Чаще всего AI-решения используют компании из сферы промышленности, строительства, торговли и логистики. Среди самых популярных решений, позволяющих оптимизировать процессы — цифровые двойники промышленных объектов, видео- и речевая аналитика, прогнозирование рентабельности будущих проектов. Также компании активно применяют AI, чтобы оптимизировать офисные функции в части автоматизации документооборота и управления персоналом.

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») проходит в Москве с 11 по 13 декабря. AI Journey - это ключевая площадка, где рождается будущее, обсуждается роль AI-технологий для помощи человеку, генерируются новые идеи и смыслы, которые определяют развитие отрасли на годы вперёд.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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