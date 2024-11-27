Клиентам Ханты-Мансийского НПФ со счетами, открытыми в банке «Открытие», необходимо сообщить об изменении реквизитов

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ВТБ и «Открытие» объединяются. Клиентам Ханты-Мансийского НПФ, которые получают выплаты на счета, открытые в банке «Открытие», необходимо сообщить об изменении реквизитов. Направить реквизиты банковского счета можно:

– на сайте hmnpf.ru в разделе «Онлайн-сервисы» – «Заявления» можно найти бланк заявления на изменение персональных данных и подать его в онлайн-режиме. Нужно нажать кнопку «Найти заявление» – «Изменение персональных данных» – «Изменение реквизитов» и авторизоваться через «Госуслуги». После нажать кнопку «Оформить»;

– в «Личном кабинете» в разделе «Сервисы» – «Заявления»;

– обратившись в офис фонда;

– почтовым отправлением по адресу: ул. Комсомольская, д. 59-А, г. Ханты-Мансийск, 628011, Россия;

– обратившись в МФЦ городов Югры.

Задать вопрос можно по телефону горячей линии – 8 800 100-09-10, звонок по России бесплатный, или воспользоваться онлайн-чатом на сайте hmnpf.ru. Для этого нужно написать вопрос или же заказать звонок, указав свой контактный номер в соответствующем поле.

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"