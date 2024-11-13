Сбер выступит банком-партнером выставки новостроек и загородной недвижимости в Сургуте

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16 ноября в конференц-зале «СИА-пресс» с 12.00 до 16.00 пройдет «День застройщика» с девелоперами из Сургута, Санкт-Петербурга и Тюмени. Мероприятие будет полезным для тех, кто планирует переезд, а также тем, кто нуждается в расширении своей жилплощади в пределах Сургута.
На «Дне застройщика» будут представлены новинки рынка жилой недвижимости. Посетители смогут познакомиться с предложениями от 17 строительных компаний, которые расскажут о жилых комплексах разного формата - от больших микрорайонов комплексной застройки до малоэтажного строительства, а также об индивидуальном жилищном строительстве.
«Выставка
недвижимости – универсальное мероприятие. Здесь можно изучить более 10 000
предложений о покупке квартир и строительстве собственного дома. Нет
необходимости обращаться в офис каждой компании, чтобы сравнить предложения,
так как топовые застройщики Сургута, Санкт-Петербурга и Тюмени в рамках
мероприятия расскажут о выгодных вариантах покупки квартиры или дома»,‒ рассказал управляющий Югорским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко.
Зарегистрироваться на День застройщика в Сургуте необходимо по ссылке. Вход свободный.
Erid: 2SDnjdSXYDq
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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"