Erid:2SDnjc7ZDmV

Компания-застройщик ООО СЗ “Городской Парк” с радостью сообщает о важном этапе в реализации проекта жилого комплекса “Городской Парк” — крупнейшего проекта премиального жилья в западной части Сургута. Совмещая высокие стандарты строительства, продуманные архитектурные решения и уникальную инфраструктуру, “Городской Парк” становится эталоном комфортного и современного жилья для горожан.

О проекте

ЖК “Городской Парк” включает в себя три многоэтажных дома, выполненных в классическом европейском стиле. Удачное расположение комплекса в окружении зеленых насаждений городского парка создает наилучшие условия для тех, кто ценит спокойствие и комфорт, не отказываясь от всех преимуществ городской жизни.

В проекте реализованы более 20 различных планировок, что позволяет каждому покупателю найти жилье своей мечты. Однокомнатные квартиры площадью от 42 м² подойдут для молодых специалистов и студентов, тогда как двухкомнатные и трехкомнатные квартиры площадью от 64 м² и 85 м² — идеальный выбор для семей. Просторные кухни-гостиные, мастер-спальни и застекленные лоджии обеспечат жильцам максимальный уровень комфорта.

Технологии и качество

ЖК “Городской Парк” строится по сертифицированной монолитно-каркасной технологии, что гарантирует высокую надежность зданий. Использование материалов непосредственно от производителей позволяет контролировать качество на каждом этапе строительства. Благодаря таким стандартам дома рассчитаны на долгий срок эксплуатации до 100 лет.

Первая очередь строительства будет готова к новому 2025 году что на 3 месяца раньше, чем планировалось, и владельцы 320 квартир могут начать подготовку к заселению. Вторая очередь включает 254 квартиры, строительство которых завершается по графику, с пусконаладочными работами по инженерным системам и подписанием договоров с поставщиками коммунальных услуг.

Удобная инфраструктура и транспортная доступность

ЖК “Городской Парк” обеспечивает своим жителям комфорт не только внутри квартир, но и на прилегающей территории. В шаговой доступности расположены остановки общественного транспорта, школы, детские сады, а также торгово-развлекательный центр. Жители комплекса смогут проводить время на свежем воздухе в благоустроенном дворе или прогуливаться по парковой зоне площадью 56 000 м². Для любителей активного отдыха предусмотрены спортивные зоны.

Для автовладельцев предусмотрены отдельно стоящее здание паркинга на 380 машиномест, что решает проблему парковки и гарантирует удобство пользования личным транспортом.

Социальная и экологическая ответственность

Компания “Городской Парк” уделяет большое внимание вопросам экологичности и социальной значимости проекта. Зеленая территория и близость к городскому парку позволяют жильцам наслаждаться природой в черте города. Архитектурные и планировочные решения направлены на создание пространства, способствующего здоровому образу жизни.

Проект активно поддерживает развитие городской инфраструктуры, создавая новые рабочие места, объекты для досуга и обучения. В долгосрочной перспективе ЖК “Городской Парк” станет важным элементом городского ландшафта, способствующим улучшению качества жизни горожан.

Планы и перспективы

Жилой комплекс “Городской Парк” продолжает стремительно развиваться, и уже в ближайшее время компания планирует завершить первую очередь строительства. Покупатели могут ознакомиться с вариантами квартир на официальном сайте комплекса и выбрать лучшее жилье для своей семьи.

Следите за предложениями на нашем сайте cityparksurgut.ru и будьте в курсе всех обновлений.

Контакты:

ООО СЗ “Городской Парк”

Телефон: +7 3462 589 599

E-mail: info@cityparksurgut.ru

Сайт: cityparksurgut.ru

Erid:2SDnjc7ZDmV

Реклама. ИНН 8602272528

ООО Застройщик "Городской парк"