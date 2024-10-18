Самыми популярными сферами стали розничная торговля, пассажирские и грузоперевозки, а также операции с недвижимостью., при этом в регионе растет доля предпринимателей старше 46 лет

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В Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан растет число предпринимателей. С начала 2024 года количество жителей, решивших открыть ИП или ООО, в среднем по территории выросло на 19%. Такие данные содержатся в исследовании «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) и Уральского банка Сбербанка. Самым активным регионом стал Ханты-Мансийский автономный округ, где число новых предпринимателей выросло на 66%, на втором месте — Тюменская область (+46%), на третьем — Курганская (+43%).

Чаще всего жители регистрировали бизнес, чтобы заниматься розничной и оптовой торговлей, транспортными перевозками, строительством, операциями с недвижимостью, общепитом, образовательными услугами.

Аналитики отмечают рост числа предпринимателей старше 46 лет — их доля уже достигла 25%. Среди этой категории наибольший прирост показали такие сферы, как деятельность в области права и бухгалтерского учета, образование и реклама. Наибольшая доля новых предпринимателей этого возраста зафиксирована в Курганской области — 29%, при этом 13% — старше 56 лет. Наибольшая доля молодежи младше 25 лет, оформившей свой бизнес в 2024 году, проживает в Челябинской области (18%).

На территории УрФО и Башкортостана по-прежнему мужчины чаще начинают бизнес, чем женщины — среди зарегистрировавших свое дело их 58%, и по сравнению с прошлым годом это соотношение почти не изменилось.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«В фокусе внимания Сбера — поддержка и уже состоявшихся предпринимателей, и тех, кто только выбирает траекторию для развития своего дела. Мы готовы предоставить не только финансирование, но и удобные инструменты для эффективного ведения бизнеса. Сегодня все процессы ускоряются, поэтому один из самых популярных наших сервисов, которым всё чаще пользуются предприниматели, — возможность без посещения ФНС и оплаты госпошлины зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем, а также открыть расчетный счет в режиме онлайн, без визита в банк и дополнительных документов».

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала более 13 тысяч ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в 2024 году на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан.

АО «Деловая среда» — дочерняя компания Сбера, которая уже 12 лет помогает российским предпринимателям найти идею, запустить свой бизнес и достичь в нем успеха с помощью знаний и сервисов. Через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета от «Деловой среды» за все время было открыто более 650 тыс. бизнесов по всей стране.

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