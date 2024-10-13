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Стресс и тревога – укоренившиеся проблемы для современного человека. Бешеный ритм жизни порой заставляет чувствовать себя кроликом из «Алисы в стране чудес», который не видит окружающего мира, а только и думает о том, как бы не опоздать.

На одной чаше весов лежит возможность мобилизовать все свои силы для решения трудной задачи, а на другой – клетка из собственных мыслей, ожидание неудачи, боязнь попробовать для себя что-то новое и, как печальный итог, истощение всех ресурсов.

Известный швейцарским медик сказал – все есть яд, и все есть лекарство. Если научиться работать с тревогой, можно открыть для себя новые горизонты: перестать бояться неизвестности и откладывать дела на потом, раскрыть внутренний потенциал и увидеть себя по-новому, не потакать негативным мыслям, а начать думать позитивно и искать новые точки для личностного роста.

Что делать? Ответ прост!

В Сургуте ПСИ.ЛАБ и клиника «ProPreventa» набирают команду людей, желающих изменить свою жизнь к лучшему, в проект «ПРО.Тело». Уникальная программа даст возможность обуздать свою тревогу и повернуть поток энергии в правильное русло.

Все участники смогут пройти обследование у лучших врачей города и получить личную консультацию, по результатам базовых анализов. Занятия будут проходить в удобном онлайн-формате, ведь куда приятнее слушать лекции в уютной домашней обстановке с кружкой горячего чая в руках.

Не упусти шанс посетить практикум по медитации и йоге в студии «Шанти», погрузиться в мир расслабляющего тайского массажа у профессионалов, в салоне «ТАЙРАЙ», включить активность на мастер классе по джампингу «ProJumping».

Спонсоры разыграют полезные подарки, а также сделают сюрпризы для всех участников программы – это сертификаты от клиники косметологии «DEKAIMAGE», скидки по специальному промокоду в магазине спортивного питания «Ахиллес», подарки от «Дом красоты» и многое другое!

Путь в тысячи верст начинается с первого шага. Позволь себе начать жить уже сейчас! Успей записаться! Старт 25 октября! Осталось 6 мест!

Все подробности можно узнать у организатора или по телефону 765 - 909

Регистрационный номер лицензии: Л041-01193-86/00574591

Erid: 2SDnjc9BtgK

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