16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,3581   EUR  103,6502  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Забота о человеке: Сбер рассказал о решениях для госсектора на международном форуме

Сбер в Ханты-Мансийске выступил партнером международного форума о развитии человеческого капитала в госуправлении

​Забота о человеке: Сбер рассказал о решениях для госсектора на международном форуме
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjdzwbWi

В Ханты-Мансийске прошел III Международный форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления». Эксперты Сбера и СберУниверситета приняли участие в деловой программе и в выставочной части Форума.

Александр Ожаровский, директор проектов корпоративного университета Сбербанка, стал модератором панельной дискуссии «Кадры 2054».
Спикеры обсудили тренды и перспективы рынка труда, отметив тенденции развития отрасли. В панельной дискуссии «Ограничения и возможности цифровизации и автоматизации HR-процессов на госслужбе» директор управления Центра развития талантов Уральского банка Сбербанка Анна Фарион, поделилась опытом цифровизации банка в кадровых вопросах. Сбер создал собственную HR-платформу «Пульс», она стала удобным цифровым инструментом для руководителей. HR-платформа «Пульс» позволяет эффективно управлять командой в части адаптации, развития, продвижения по карьерной лестнице и других важных задач в ежедневной практике. Более 65% кадровых операций в Сбере проходит без участия кадрового специалиста.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Пульс» - в буквальном смысле держит «руку на пульсе» сотрудников Сбера. Технологии искусственного интеллекта 24/7 помогают справиться с запросами: сколько дней отпуска накопилось, какой прогноз по выплатам в этом месяце, как правильно оформить заявление на декрет и другое. Кроме того, платформа «Пульс» интересна и выгодна работодателям. За счет автоматизации процессов, перехода на безбумажный документооборот, сокращения расходов на других прикладных HR-решениях можно получить экономический эффект».

Кроме того, для гостей Форума «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» корпоративные тренеры Центра развития талантов Уральского Сбера Александра Сычева и Юлия Проскурина провели фасилитационную сессию и мастер-класс по системному мышлению. В рамках сессии фасилитации «Жить и работать в Югре» участники обсудили ключевые аспекты, влияющие на привлечение и удержание молодых специалистов и предложили решения, направленные на улучшение условий для работающей молодежи в регионе.

Во время мастер-класса по системному мышлению тренеры Центра развития талантов Уральского Сбера поделились, как выявлять взаимосвязи элементов системы, вместе с участниками разобрали 4 типовые ловушки мышления, помогли проанализировать индивидуальные убеждения при решении задач.
Итогом мастер-класса стал план действий, который позволит сделать жизнь в Югре для молодежи привлекательной и комфортной.

Отметим, международный форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» проходит в столице Югры третий год. В 2024 году в мероприятии приняли участие более 1000 человек из 33 регионов России и шести стран мира: Монголии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Аргентины и Китая.

Erid: 2SDnjdzwbWi

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:08, просмотров: 189, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=kXId+8zo6cm1Z88YAtKgenuaukwqqw1HVsix3G1DK9Z8TD/RiSEX4resQKFBCAdEdBCUORA7QlsRL8utL4N1cJh78S0KiX94jLiGhlneyzB8/i3Ov6hCA1Oe/qjHmubfQ1dGoblUAw3UWn8maza7VQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=kXId+8zo6cm1Z88YAtKgenuaukwqqw1HVsix3G1DK9Z8TD/RiSEX4resQKFBCAdEdBCUORA7QlsRL8utL4N1cJh78S0KiX94jLiGhlneyzB8/i3Ov6hCA1Oe/qjHmubfQ1dGoblUAw3UWn8maza7VQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=kXId+8zo6cm1Z88YAtKgenuaukwqqw1HVsix3G1DK9Z8TD/RiSEX4resQKFBCAdEdBCUORA7QlsRL8utL4N1cJh78S0KiX94jLiGhlneyzB8/i3Ov6hCA1Oe/qjHmubfQ1dGoblUAw3UWn8maza7VQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=kXId+8zo6cm1Z88YAtKgenuaukwqqw1HVsix3G1DK9Z8TD/RiSEX4resQKFBCAdEdBCUORA7QlsRL8utL4N1cJh78S0KiX94jLiGhlneyzB8/i3Ov6hCA1Oe/qjHmubfQ1dGoblUAw3UWn8maza7VQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=kXId+8zo6cm1Z88YAtKgenuaukwqqw1HVsix3G1DK9Z8TD/RiSEX4resQKFBCAdEdBCUORA7QlsRL8utL4N1cJh78S0KiX94jLiGhlneyzB8/i3Ov6hCA1Oe/qjHmubfQ1dGoblUAw3UWn8maza7VQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=kXId+8zo6cm1Z88YAtKgenuaukwqqw1HVsix3G1DK9Z8TD/RiSEX4resQKFBCAdEdBCUORA7QlsRL8utL4N1cJh78S0KiX94jLiGhlneyzB8/i3Ov6hCA1Oe/qjHmubfQ1dGoblUAw3UWn8maza7VQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a реклама на siapress.ru
АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 1572
  2. ​Сургутян приглашают на встречу, посвященную памяти Ивана Захарова 604
  3. ​Три авто и четыре пострадавших: в Югре произошло массовое ДТП 339
  4. ​Сбербанк повышает ставки по стандартным ипотечным программам 324
  5. ​В Тюменской области напали на председателя Духовного управления мусульман 272
  6. ​Преподаватель отбилась от напавшего с ножом экс-студента в Лангепасе 267
  7. ​Руслан Кухарук приехал в Сургут и поторопил местных строителей 263
  8. ​Югорчане начинают получать налоговые уведомления за транспорт, землю и недвижимость 251
  9. ​В 2025 году в России увеличится размер материнского капитала 246
  10. ​О сургутском ИНТЦ рассказали в Москве 240
  1. В Сургуте горит ЖК «Гудзон» 1618
  2. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 1572
  3. Невоспитанные подростки терроризируют ресторан в Сургуте 1567
  4. ​Самые дорогие и дешевые квартиры в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1556
  5. ​На дорогах Сургута поймали пять таксистов без лицензии 1546
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 сентября? // АФИША 1501
  7. ​Опасения россиян о заморозке вкладов можно понять, но шанс подобного события крайне низок 1482
  8. Как сыр в масле больше не покататься! 1456
  9. ​Передвижная выставка трофейной техники НАТО в Сургуте стартовала 1365
  10. ​В Мегионе машина с людьми слетела с дороги в Обь 1364
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 13486
  2. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 13245
  3. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 5508
  4. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 4590
  5. В Сургуте стартовал отопительный сезон 4447
  6. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3949
  7. ​Феномен учителя-биолога 3382
  8. ​Вокзал на двоих 3008
  9. ​Правильный дом 2957
  10. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 2929

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика