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В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре успешно используются аппаратно-программные комплексы мобильной диагностики «Цифровой ФАП» от компании СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера). За первое полугодие 2024 года 255 человек прошли профилактические осмотры с использованием медицинского оборудования с встроенными AI-сервисами. «Цифровой ФАП» позволил обеспечить доступ к специализированной медицинской помощи даже в труднодоступных населённых пунктах региона.

Проект по использованию аппаратно-программных комплексов «Цифровой ФАП» реализуется в Югре с 2023 года. В прошлом году в медицинские учреждения региона было передано 6 комплексов для мобильной диагностики с интегрированными сервисами на базе искусственного интеллекта. Сегодня «Цифровой ФАП» на территории Ханты-Мансийского автономного округа помогает медицинским работникам в д. Согом Ханты-Мансийского района, д. Шайтанка и с. Ломбовож Березовского района, д. Шугур Кондинского района, д. Вата и с. Большетархово Нижневартовского района. Кроме того, пилотное тестирование «Цифрового ФАП» прошло в Новоаганской районной больнице.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Основное преимущество «Цифрового ФАП» — мобильность. Его можно использовать вне стен поликлиник и больниц. Благодаря скрининговым системам на основе искусственного интеллекта комплекс способен выявлять пациентов с патологиями, не допускать развитие хронических заболеваний, а также приоритизировать клинические случаи по степени тяжести».

Алексей Добровольский, директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры:

«Искусственный интеллект в системе здравоохранения Югры внедряется в двух направлениях: анализ снимков рентгенологических исследований и система помощи принятия врачебных решений для фельдшерско-акушерских пунктов, которая предлагает по жалобам пациента три наиболее вероятных диагноза. Использование мобильного диагностического оборудования и сервисов на базе AI помогает выявить серьезные заболевания на ранних стадиях и снизить риски развития патологий».

«Цифровой ФАП» — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. Комплекс покрывает до 80% проводимых обследований во время первого этапа диспансеризации. Оборудование позволяет провести скрининг здоровья пациента: сделать ЭКГ с обработкой данных искусственным интеллектом, пульсоксиметрию, проверить уровень артериального давления, сахара и холестерина в крови и др. «Цифровой ФАП» используется для первичного обследования пациента.

Цифровой помощник врача «ТОП-3» на базе AI, встроенный в комплекс, помогает врачу поставить предварительный диагноз. «ТОП-3» анализирует жалобы пациента и на основе полученной информации предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Врач может согласиться с одним из них или поставить собственный. Конечное решение по дообследованию и дальнейшему лечению пациентов всегда остаётся за специалистом.

Аппаратно-программный комплекс, все приборы и интегрированная в комплекс система поддержки принятия врачебных решений имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора. Оборудование комплекса интегрируется с медицинскими информационными системами (МИС и РМИС).

Erid: 2SDnjd4aEs4

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