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​Российский малый бизнес почувствовал интерес к инвестициям

Интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам вырос

​Российский малый бизнес почувствовал интерес к инвестициям
Фото: Сбербанк

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Сбер отмечает увеличение объёмов средств у компаний малого бизнеса, размещенных на срочных вкладах (депозитах с заранее установленным сроком действия). В июле 2024 года предприниматели разместили почти 680 млрд рублей — в 1,7 раза больше, чем в июле 2023-го. Об этом на IX Восточном экономическом форуме рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он отметил, что интерес предпринимателей к инвестиционным инструментам также вырос. Сегодня банк активно расширяет линейку доступных этому сектору продуктов управления ликвидностью, предлагая не только классические продукты, но и более гибкие варианты размещения свободных средств. Разместить ликвидность онлайн на срок от 1 до 90 дней можно всего за несколько минут. Нужен только брокерский счёт.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В июле 2024 года компании малого бизнеса заключили в 3,2 раза больше внебиржевых сделок РЕПО, чем в июле 2023-го, а объём размещённых за этот период средств удвоился. Подобной динамике способствовал и тот факт, что с июня этого года такие сделки можно проводить в интернет-банке СберБизнес. Предприниматели сразу же отреагировали на запуск РЕПО в СберБизнесе кратным ростом числа сделок. Большинство классических банковских продуктов уже доступно бизнесу онлайн, а сейчас мы начинаем переводить в "цифру" и альтернативные инструменты управления ликвидностью, в том числе на длинном горизонте».

Обратное РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) — альтернатива классическим финансовым инструментам — позволяет бизнесу оперативно разместить от 1 млн рублей на срок до 90 дней. В том числе компаниям доступно РЕПО «овернайт», которое позволяет заключить сделку сроком на один рабочий день.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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