Удорожание ожидается после повышения утильсбора на ввозимые в Россию автотранспортные средства с 1 января 2025 года.

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Эксперты компании Газпромбанк Автолизинг рекомендуют тем, кто присматривается к китайским электрокарам и гибридным автомобилям, не откладывать их покупку или финансовую аренду на следующий год. Согласно проекту постановления, регламентирующего правила расчета утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов, с нового года ввоз в страну электротранспорта станет для поставщиков более затратным. Повышение сбора соответственно отразится на стоимости самих автомобилей.

Размер утилизационного сбора на новые электрокары и последовательные гибриды вырастет с 32,6 до 667,4 тысяч рублей, а на подержанные с 122 до 1174 тысяч. Эта мера скажется на стоимости и объеме продаж транспорта, ввозимого из Китая. Китайские новинки с электрическими двигателями будут предлагаться значительно дороже, чем сейчас, за исключением тех моделей, производство которых на момент вступления в силу постановления будет локализовано на территории России.

По данным аналитиков Газпромбанк Автолизинг, спрос на электротранспорт у малого и среднего бизнеса в этом году вышел на плато. В 2023 году клиенты компании приобрели в 9 раз больше электромобилей, чем в 2022-м. А в первом полугодии 2024-го было реализовано только 46% от всего прошлогоднего объема.

В число самых популярных в России марок китайских электромобилей для бизнеса сейчас входят Zeekr, Voyah, Lixiang, Hongqi, Avatr. В 2025 году рейтинг лидеров продаж может существенно измениться. Соотношение сил будет зависеть от планов китайских производителей в отношении российского рынка и ценовой политики этих брендов. В числе перспективных новинок для продаж в РФ ранее назывались такие модели, как Exeed Exlantix ЕТ, Xiaomi SU7, Omoda E5, Cherye Q7.

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