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13 августа на плато Ай-Петри в Крыму открылся уникальный арт-объект «Шёпот гор». На открытии скульптурной композиции присутствовали Президент, Председатель правления Сбербанка Герман Греф, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Оригинальная композиция в виде двух лиц, смотрящих друг на друга, станет новой достопримечательностью полуострова. Арт-объект на Ай-Петри символизирует единство Крымских и Уральских гор: два хребта словно беседуют друг с другом. Центральное место в монументе занимает человек как продолжение природы, её созерцатель и хранитель, её олицетворение.

Эта композиция — подарок Крыму от Урала. Арт-объект, выполненный из металла, искусственного и натурального камней, появился благодаря партнёрству Сбера, курорта Mriya Resort & SPA, а также правительств Республики Крым, Свердловской и Челябинской областей. Открытие арт-объекта состоялось в ходе празднования 10-летия курорта Сбера Mriya Resort & SPA.

«Шёпот гор» — одна из 10 уникальных композиций, которые будут подарены Крыму различными территориальными банками Сбербанка. Новые точки туристического притяжения скоро появятся по всему полуострову: в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

«Связь Крыма с Россией, и в частности с Уралом, была сформирована столетия назад. Несмотря на то, что расстояние между нашими регионами составляет почти 3 тысячи километров, мы все равно чувствуем это родство. Тепло наших душ всегда было с народом Крыма, во все времена. Нас соединяют невидимые нити, которые проходят через сердца горных вершин и сердца всех уральцев. Мы дарим Крыму и всем его жителям этот арт-объект как символ нашей крепкой дружбы, общности и взаимной поддержки. Уверен, что эта инсталляция полюбится не только крымчанам, но и всем путешественникам и туристам, решившим посетить республику».

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