16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  86,5621   EUR  94,1333  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Девелоперы Югры обсудили тренды и перспективы развития строительной отрасли на конференции Сбера

Сбер организовал в Сургуте конференцию «Жилая недвижимость: от трендов к перспективам»

Девелоперы Югры обсудили тренды и перспективы развития строительной отрасли на конференции Сбера
Фото: Сбер

Erid:2SDnjetuSze

Финансирование строительства жилья и социальных объектов, а также тенденции на ипотечном рынке стали ключевыми темами на конференции «Жилая недвижимость: от трендов к перспективам», которую Сбер организовал в Сургуте. На мероприятии собралось порядка 60 участников, в том числе представители органов власти, девелоперских компаний, риелторских агентств.

По словам управляющего Югорским отделением Сбербанка Виталия Дорошенко, строительная отрасль столкнулась с серьезными изменениями — из-за повышения ключевой ставки и сокращения мер государственной поддержки девелоперам приходится искать новые пути, чтобы развивать свой бизнес.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбер готов стать помощником в меняющихся условиях и поддержать строительную отрасль региона. Например, в прошлом году при финансовой поддержке банка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре было построено почти 120 000 квадратных метров жилой недвижимости. Сегодня с участием Сбербанка возводится порядка 632 тысяч квадратных метров. Более того, мы готовы быть первопроходцами в регионе по развитию индивидуального жилищного строительства и помогать властям и девелоперам развивать инструменты КРТ, поскольку это новый и очень важный тренд».

В части ипотечного кредитования было отмечено, что сейчас порядка 57% клиентов, оформляющих жилищные кредиты в Югре, находятся в браке и имеют более двух детей. Чтобы с июля югорчане могли приобрести жилье на комфортных условиях Сбер в качестве меры поддержки рынка значительно улучшил условия по ипотеке на первичную недвижимость. Об этом подробно рассказал руководитель по развитию партнёрских отношений направления ипотечного кредитования Уральского банка Сбербанка Михаил Балдин.

Также на мероприятии обсудили основные макроэкономические тренды, изучили кейсы по цифровой трансформации застройщиков, поговорили о концессионных механизмах финансирования инфраструктуры при строительстве жилых комплексов.

Erid:2SDnjetuSze
Реклама.ИНН7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:10, просмотров: 56, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Россияне массово жалуются на сбои в работе YouTube 592
  2. В Сургуте водителей массово штрафуют за парковку на газонах 568
  3. ​Антон Акулов: «Второй такой модельной библиотеки ни в Сургуте, ни за его пределами нет» 567
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 564
  5. ​Ролевые экшены стали самым популярным жанром у геймеров в Югре 531
  6. В Сургуте пьяный иностранец приставал к девочкам - Бастрыкин взял дело на контроль 523
  7. ​Штрафуйте 520
  8. Югра вошла в пятерку пенсионных лидеров 515
  9. ​В Сургуте завершается ремонт библиотеки нового поколения 477
  10. ​Жители Пыть-Яха подняли вопрос с туалетами на встрече с Кухаруком 414
  1. ​Власти Сургута продолжают ловить незаконных уличных торговцев 1772
  2. ​В Ханты-Мансийске погиб мотоциклист в страшном ДТП // ВИДЕО 1696
  3. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 1680
  4. ​8 из 10 читателей siapress против отключения YouTube 1668
  5. ​Искусственное озеро в 34-м микрорайоне Сургута вполне можно сделать зоной рекреации. А потенциальный ТЦ увести в другое место 1598
  6. ​Стали известны причины образования ямы на улице Сургута 1564
  7. ​Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем в ХМАО 1560
  8. Выборы мэра Нефтеюганска отложили до октября 1400
  9. ​3 августа — Всемирный день арбуза 1319
  10. В Сургуте социальным предпринимателям рассказали, на какие льготы и помощь от города они могут рассчитывать 1300
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 10666
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 6259
  3. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4625
  4. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4603
  5. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3985
  6. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3952
  7. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3934
  8. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 3539
  9. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 2975
  10. ​Дребеденьги 2855

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика