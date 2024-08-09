Сбер организовал в Сургуте конференцию «Жилая недвижимость: от трендов к перспективам»

Erid:2SDnjetuSze

Финансирование строительства жилья и социальных объектов, а также тенденции на ипотечном рынке стали ключевыми темами на конференции «Жилая недвижимость: от трендов к перспективам», которую Сбер организовал в Сургуте. На мероприятии собралось порядка 60 участников, в том числе представители органов власти, девелоперских компаний, риелторских агентств.

По словам управляющего Югорским отделением Сбербанка Виталия Дорошенко, строительная отрасль столкнулась с серьезными изменениями — из-за повышения ключевой ставки и сокращения мер государственной поддержки девелоперам приходится искать новые пути, чтобы развивать свой бизнес.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбер готов стать помощником в меняющихся условиях и поддержать строительную отрасль региона. Например, в прошлом году при финансовой поддержке банка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре было построено почти 120 000 квадратных метров жилой недвижимости. Сегодня с участием Сбербанка возводится порядка 632 тысяч квадратных метров. Более того, мы готовы быть первопроходцами в регионе по развитию индивидуального жилищного строительства и помогать властям и девелоперам развивать инструменты КРТ, поскольку это новый и очень важный тренд».

В части ипотечного кредитования было отмечено, что сейчас порядка 57% клиентов, оформляющих жилищные кредиты в Югре, находятся в браке и имеют более двух детей. Чтобы с июля югорчане могли приобрести жилье на комфортных условиях Сбер в качестве меры поддержки рынка значительно улучшил условия по ипотеке на первичную недвижимость. Об этом подробно рассказал руководитель по развитию партнёрских отношений направления ипотечного кредитования Уральского банка Сбербанка Михаил Балдин.

Также на мероприятии обсудили основные макроэкономические тренды, изучили кейсы по цифровой трансформации застройщиков, поговорили о концессионных механизмах финансирования инфраструктуры при строительстве жилых комплексов.

Erid:2SDnjetuSze

Реклама.ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"