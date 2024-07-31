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​Выход на пенсию онлайн: пошаговая инструкция от Сбера

Сбер опубликовал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию

​Выход на пенсию онлайн: пошаговая инструкция от Сбера
Фото: Сбер

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Оформление пенсии онлайн – удобный способ для тех, у кого скоро наступает пенсионный возраст. Не придется тратить время на заполнение множества бумаг и посещение разных инстанций. В Сбере есть все нужные для этого сервисы. Публикуем пошаговую инструкцию, как всё сделать быстро и правильно.

1 шаг. Регистрация на Госуслугах

Процесс оформления пенсии с подтвержденным аккаунтом на портале Госуслуг станет проще и быстрее – можно будет не стоять в очередях для подачи заявлений на выплаты.

2 шаг. Расчет пенсионных выплат

Узнать приблизительную сумму пенсии, которая будет вам выплачиваться на момент текущего года, можно заранее. В приложении СберБанк Онлайн есть возможность получить выписку из СФР. Именно здесь пригодится подтвержденный аккаунт на Госуслугах.

3 шаг. Открытие карты или счета для будущей пенсии

Сделать это можно через приложение СберБанк Онлайн. Для этих целей подойдет СберКарта Мир, счет или вклад с возможностями снятия и пополнения.

4 шаг. Проверка трудового стажа

Стоит заранее убедиться в том, что стаж полностью учтен и достоверен, так как это непосредственно влияет на размер пенсии. Для этого можно бесплатно заказать выписку из Социального фонда в приложении СберБанк Онлайн. При наличии ошибок в периодах работы и других данных, обязательно скорректируйте их. Так Социальный фонд не назначит вам выплаты меньше положенных.

5 шаг. Подача заявления о назначении пенсии

Подать заявление стоит примерно за месяц до выхода на пенсию. Это можно сделать в приложении СберБанк Онлайн с помощью подтвержденного аккаунта от Госуслуг, а также логина и пароля от них.

6 шаг. Проверка заявления

В течение 10 рабочих дней Социальный фонд будет проводить проверку заявления и всех данных. В уведомлении от СберБанка вам сообщат о результате. При возникновении замечаний по данным и документам можно будет устранить их на протяжении трех месяцев. Если сделать это в указанные сроки не вышло, то заявление нужно будет подать повторно.

7 шаг. Зачисление пенсии

О датах получения пенсии можно на официальном сайте Социального фонда. При правильно оформленных документах пенсионные выплаты начнут поступать на те реквизиты, которые вы указывали. Вместе с пенсией клиенты получают в Сбере целый набор привилегий: бесплатная СберКарта Мир, вклады с повышенной ставкой, скидка на кредиты и кешбэк бонусами за оплату картой.

Следуя этим шагам, вы точно не растеряетесь и сможете быстро разобраться с получением пенсионных выплат. А если у вас останутся вопросы, вы всегда можете обратиться в удобный офис Сбера или пригласить в удобное для вас место сотрудника выездного сервиса, который поможет с оформлением.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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