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​В июне югорчане оформили в Сбере рекордное количество ипотечных кредитов

В июне в Сбере оформили 1,6 тысячи ипотечных кредитов

​В июне югорчане оформили в Сбере рекордное количество ипотечных кредитов
Фото: Сбер

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Июнь побил рекорды по количеству и объему выданных жилищных кредитов в первом полугодии 2024 года. В первый летний месяц жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оформили в Сбере 1,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 6 млрд рублей.

В первом полугодии 2024 года объем ипотеки, выданной в рамках льготных программ в Югорском отделении Сбербанка, составил 14,4 млрд рублей. Доля льготной ипотеки в общем объеме выданных кредитов выросла до максимальных значений и достигла 72%. Годом ранее ее доля составляла 45%.

Чаще всего жилищные кредиты в Югре оформляют в возрасте 30-40 лет. Более 70% заемщиков по льготной ипотеке состоят в браке. У трети таких клиентов есть один или два ребенка. 80% всех ипотечных сделок приходится на покупку квартиры, 10% — жилого дома. Комнаты приобретают 3% заемщиков, земельные участки — 2,5%.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

«В преддверии закрытия программы «Господдержка» многие наши клиенты в июне стремились выйти на сделки, чтобы успеть получить ипотеку на льготных условиях. Со своей стороны мы приложили все усилия, чтобы обеспечить необходимые условия для быстрого и комфортного оформления ипотеки даже на фоне повышенного спроса. При этом мы отметили увеличение спроса на электронные сервисы Сбера, которые позволяют заемщикам сократить сроки регистрации сделок и обеспечить безопасность расчетов. С июля Сбер в качестве меры поддержки рынка значительно улучшил условия по ипотеке на первичную недвижимость, чтобы у наших клиентов была возможность приобрести жилье на комфортных условиях».

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы прогнозируем интерес к ипотечным продуктам в связи с продлением госпрограммы «Семейная ипотека». Более того, мы видим, что растет число югорчан, которые хотят взять жилищный кредит для строительства частного дома. Сейчас все подрядчики по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС) будут применять механизм эскроу-счетов. Эта процедура защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно».

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