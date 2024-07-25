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​От курорта до туалета: как диагностировать кишечную инфекцию во время отдыха

И выбрать правильный вектор лечения

​От курорта до туалета: как диагностировать кишечную инфекцию во время отдыха

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Лето – пора отдыха и путешествий. К сожалению, вместе с яркими впечатлениями можно привезти и кишечные инфекции. Заразиться ими можно в любой стране, где жара и большое скопление людей способствуют размножению патогенных микроорганизмов. Симптомы могут проявляться в виде рвоты, жидкого стула и даже высокой температуры, что может сильно испортить отдых.

Часто, вернувшись из отпуска, мы обнаруживаем, что проблемы с кишечником не исчезли. Симптомы могут быть в стертой форме, но при этом не проходить и все равно причинять дискомфорт. В таких случаях очень важно не игнорировать свое состояние и правильно диагностировать возбудителя заболевания. Нужно это и для того, чтобы не стать разносчиком инфекции и не заразить друзей или коллег.

Разные микроорганизмы могут вызывать схожие симптомы кишечных инфекций, но требуют различных подходов к лечению. По этой причине лучшим решением будет дифференциальная диагностика с помощью ПЦР – этот метод обеспечивает высокую точность и скорость получения результатов.

ПЦР-исследование позволяет выявить такие патогены, как шигеллы, сальмонеллы, кишечную палочку, норовирусы и другие. За счет своей точности ПЦР помогает избежать неправильного лечения, подобрать адекватную терапию и ускорить выздоровление.

Для диагностики кишечных инфекций лаборатория «ЛабКвест» предлагает пройти специальное комплексное исследование методом ПЦР. Этот анализ позволяет выявить ДНК и РНК различных микроорганизмов, вызывающих кишечные инфекции, и точно определить возбудителя. Пройти исследование можно в любом медицинском офисе «ЛабКвест», результаты будут готовы через 1 день с момента поступления биоматериала в лабораторию. А «расшифровать» результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис «Доктор Q».

Контакты:

8 (495) 139 82 62

8 (800) 700 09 99

Адрес медицинского офиса в Сургуте:

30 лет Победы, 44а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

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АО «ЛАБКВЕСТ»


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